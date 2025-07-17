«Пытаться быть моложе, чем ты есть — смешно»: Юлия Меньшова о конкуренции 50-летних с 20-летними

Юлия Меньшова
дала блиц-интервью
стилисту Алеко Надиряну
, который напомнил актрисе сказанные ею слова о 50-летних женщинах, конкурирующих с 20-летними. «Когда женщине за 50 и она надевает пуш-ап лифчик, обтягивающее короткое платье, демонстрирующее невероятную красоту ног, закачивает себе попу или идет её качать в фитнес-зале — для меня это смешно. Если она конкурирует с 20-летними, счастливая конкуренция не состоится. Она проиграна заранее, что бы ты ни делала. Все равно 20-летние — натурально 20-летние, а ты — нет»
.
Зачитав это высказывание, Алеко привёл Юлии в пример жену Безоса Лорен Санчес
, которая шикарно (многие бы поспорили) выглядит в свои 55 лет. И допустил, что взгляд Юлии на возраст как будто бы ограничивает и деморализует женщин. Но Юлия осталась при своём мнении: «Каждому времени свойственно своё. Когда тебе 20, и ты продаёшь свою сексуальность, это естественно. Для чего ты продаешь свою сексуальность? Чтобы на тебя кто-то обратил внимание, кто тоже это делает, и вы вместе замутили что-то, родили детей. Собственно, так придумано природой. [Когда ты становишься старше], мне кажется, надо уже что-то другое продавать. Не сексуальность. Я делала акцент именно на конкуренции с 20-летними. Выглядеть роскошно — это замечательно. Но если начинается конкуренция, если ты пытаешься выглядеть моложе, чем ты есть — это смешно. Это говорит о твоей самооценке и неприятии себя, когда ты говоришь: мне не 50, мне как бы 30. А мне вот 50 и больше. И мне не страшно произносить эти цифры».
По тем же соображениям Меньшова в 47 лет ушла из постановки «Безымянная звезда», в которой она исполняла главную роль — трепетной молодой девушки, впервые влюблённой. «Я всегда работаю на опережение. Я не хочу сама себе быть смешной. Кроме того, нужно вовремя закрыть одну дверь, чтобы открылась следующая. Поскольку я закончила театральный институт и Школу-студию МХАТ, я знаю все легенды. Был спектакль «Три сестры» знаменитый. Книппер-Чехова играла в нём Машу, Тарасова Ирину, кто играл Ольгу, не вспомню. Закрывался спектакль, когда Книппер-Чеховой было 65 лет. Там артистки — примы. Если они роль получали, то, как говорится, только смерть разлучит нас. И это были легенды, над которыми смеялись. Мои родители ходили на этот спектакль, пересказывали и это было очень смешно. Любовные драмы разворачивались между людьми, которые еле на сцене стояли. Я так не хочу. Лучше отпустить».
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