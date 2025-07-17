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Повторный прокат фильма «Прогулка»: Наталья Рудова, Евгения Ахременко и Катя Лель

17 июля
2025 год

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17 июля 2025
16 июля в киноцентре «Октябрь» состоялся премьерный спецпоказ культового фильма Алексея Учителя «Прогулка», который возвращается в российский прокат 24 июля. Освежить в памяти классику 2000-х пришли Юлия Хамитова, Влад Лисовец, Наталья Рудова, Павел Баршак, Евгения Ахременко, Катя Лель, Дарья Авратинская, Александра Черкасова и другие.

Повторный прокат фильма «Прогулка»: Наталья Рудова, Евгения Ахременко и Катя Лель
фото: Евгения Синицкая

Повторный прокат фильма «Прогулка»: Наталья Рудова, Евгения Ахременко и Катя Лель
фото: Дарья Авратинская

Повторный прокат фильма «Прогулка»: Наталья Рудова, Евгения Ахременко и Катя Лель
фото: Катя Лель

Повторный прокат фильма «Прогулка»: Наталья Рудова, Евгения Ахременко и Катя Лель
фото: Евгения Ахременко

Повторный прокат фильма «Прогулка»: Наталья Рудова, Евгения Ахременко и Катя Лель
фото: Феликс Умаров

Повторный прокат фильма «Прогулка»: Наталья Рудова, Евгения Ахременко и Катя Лель
фото: Алина Насибуллина

Повторный прокат фильма «Прогулка»: Наталья Рудова, Евгения Ахременко и Катя Лель
фото: Александра Черкасова

Повторный прокат фильма «Прогулка»: Наталья Рудова, Евгения Ахременко и Катя Лель
фото: Алёна Чехова

Повторный прокат фильма «Прогулка»: Наталья Рудова, Евгения Ахременко и Катя Лель
фото: Наталья Рудова

Повторный прокат фильма «Прогулка»: Наталья Рудова, Евгения Ахременко и Катя Лель
фото: Влад Лисовец

Повторный прокат фильма «Прогулка»: Наталья Рудова, Евгения Ахременко и Катя Лель
фото: Павел Баршак

Повторный прокат фильма «Прогулка»: Наталья Рудова, Евгения Ахременко и Катя Лель
фото: Юлия Джулай

Повторный прокат фильма «Прогулка»: Наталья Рудова, Евгения Ахременко и Катя Лель
фото: Юлия Хамитова

Повторный прокат фильма «Прогулка»: Наталья Рудова, Евгения Ахременко и Катя Лель
фото: Ангелина Загребина

Повторный прокат фильма «Прогулка»: Наталья Рудова, Евгения Ахременко и Катя Лель
фото: Анна Ещенко

«Прогулка» разбудила в зрителях тонкие, почти забытые чувства. Для многих это была не просто возможность пересмотреть культовую ленту 2000-х, но и своего рода личное путешествие в прошлое. Например, некоторые зрители оделись в стиле нулевых, чтобы полностью окунуться в настроение фильма. Гости делились впечатлениями, вспоминали, как сами когда-то гуляли «без оглядки», и будто заново проживали те легкие, ускользающие часы. Фильм стал катализатором живого общения — в обсуждениях звучали темы спонтанности и свободы, которые мы часто теряем, повзрослев.

«Со съемок фильма прошло 23 года (прим. фильм снимался в 2002 году), так как целый год команда занималась монтажом (фильм вышел в 2003-м). Если говорить о современнике фильма, то он сейчас сидит в зале. Это Федор Баршак, мой сын. Он появился на свет во время съемок фильма. Его, своего второго сына и дочь я бы взял на прогулку по Петербургу нулевых», — сказал во время представления Павел Баршак.

Актриса Дарья Авратинская поделилась предположениями, почему сейчас так модно ностальгировать: «Возможно потому, что пока не придумали ничего устоявшегося нового. Того, от чего не захочется никуда бежать».

Актриса Алена Чехова вспомнила о любимом шоу нулевых: «Была такая программа — "Последний герой". Я сама обожаю проходить испытания и, соответственно, очень любила смотреть, как этим занимаются другие люди. В то время программа была на пике, сейчас уже не то».

Актриса Анна Ещенко поделилась, по чему из нулевых скучает: «Я очень скучаю по ощущениям влюбленности и полной уверенности в том, что дальше все будет только лучше».

Телеведущая Таша Белая пофантазировала, кого бы взяла на прогулку по Петербургу нулевых: «Я бы взяла с собой кого-нибудь очень гламурного, например, Сергея Зверева. Или любого современного блогера или сетевую знаменитость. Чтобы они смогли прочувствовать настроение того времени».

Фильм «Прогулка» вернется в российский прокат с 24 июля. Фильм выпускает кинопрокатная компания RWV Film.

«Прогулка»
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обсуждение >>
№ 6
Мария_2191   21.07.2025 - 20:55
... И не говорите, даже я хоть и девушка но не могу оторвать глаз от неё) Все остальные по сравнению с Синицкой - серые мышки. читать далее>>
№ 5
Тульский парень   20.07.2025 - 18:12
Не освежить пришли, а посмотреть в первый раз. Типо кто-то в свои 20 лет смотрел это кино. читать далее>>
№ 4
ЛанаСветлана96   20.07.2025 - 15:20
Действительно, одеты, как в начале 2000-х, был такой же образ у меня когда-то, как у Рудовой. Сейчас вообще в моде такие джинсы-клеш) читать далее>>
№ 3
Киноман1985   18.07.2025 - 16:23
Из гостей один мужик похож на мужика, остальные на девушек. Тянет людей куда-то не туда. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   18.07.2025 - 16:22
... очень сексуально)) читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Повторный прокат фильма «Прогулка»: Наталья Рудова, Евгения Ахременко и Катя Лель фотографии
Повторный прокат фильма «Прогулка»: Наталья Рудова, Евгения Ахременко и Катя Лель фотографии
Повторный прокат фильма «Прогулка»: Наталья Рудова, Евгения Ахременко и Катя Лель фотографии
Повторный прокат фильма «Прогулка»: Наталья Рудова, Евгения Ахременко и Катя Лель фотографии
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