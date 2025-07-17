Повторный прокат фильма «Прогулка»: Наталья Рудова, Евгения Ахременко и Катя Лель

«Прогулка» разбудила в зрителях тонкие, почти забытые чувства. Для многих это была не просто возможность пересмотреть культовую ленту 2000-х, но и своего рода личное путешествие в прошлое. Например, некоторые зрители оделись в стиле нулевых, чтобы полностью окунуться в настроение фильма. Гости делились впечатлениями, вспоминали, как сами когда-то гуляли «без оглядки», и будто заново проживали те легкие, ускользающие часы. Фильм стал катализатором живого общения — в обсуждениях звучали темы спонтанности и свободы, которые мы часто теряем, повзрослев.
«Со съемок фильма прошло 23 года (прим. фильм снимался в 2002 году), так как целый год команда занималась монтажом (фильм вышел в 2003-м). Если говорить о современнике фильма, то он сейчас сидит в зале. Это Федор Баршак, мой сын. Он появился на свет во время съемок фильма. Его, своего второго сына и дочь я бы взял на прогулку по Петербургу нулевых», — сказал во время представления Павел Баршак.
Актриса Дарья Авратинская поделилась предположениями, почему сейчас так модно ностальгировать: «Возможно потому, что пока не придумали ничего устоявшегося нового. Того, от чего не захочется никуда бежать».
Актриса Алена Чехова вспомнила о любимом шоу нулевых: «Была такая программа — "Последний герой". Я сама обожаю проходить испытания и, соответственно, очень любила смотреть, как этим занимаются другие люди. В то время программа была на пике, сейчас уже не то».
Актриса Анна Ещенко поделилась, по чему из нулевых скучает: «Я очень скучаю по ощущениям влюбленности и полной уверенности в том, что дальше все будет только лучше».
Телеведущая Таша Белая пофантазировала, кого бы взяла на прогулку по Петербургу нулевых: «Я бы взяла с собой кого-нибудь очень гламурного, например, Сергея Зверева. Или любого современного блогера или сетевую знаменитость. Чтобы они смогли прочувствовать настроение того времени».
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