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«Бывают моменты, когда разговор невозможен»: Сергей Городничий о хейтерах в соцсетях

18 июля
2025 год

Лайфстайл >>
18 июля 2025
Сергей Городничий, известный зрителям по сериалам «Цикады» и «Ландыши. Такая нежная любовь», в интервью журналу «Атмосфера» рассказал о случае, из-за которого столкнулся с критикой в соцсетях.

«Бывают моменты, когда разговор невозможен»: Сергей Городничий о хейтерах в соцсетях

Актера ошибочно обвинили в равнодушии после публикации ролика с его участием: «Я спокойный человек, невспыльчивый. И всегда за решение вопроса словами, использую руки только в плане защиты, а не нападения. Но бывают моменты, когда разговор невозможен. Я тебе сейчас расскажу историю. Недавно мне скинули видео с Патриарших прудов — парень избивает женщину, и люди снимают, кто вступится, а кто — нет. И я на этом видео мимо прохожу. А дело было так. Я иду, смотрю в телефон и боковым зрением вижу какое-то движение. Поворачиваюсь, а мужчина толкает девушку. Присматриваюсь и понимаю, что это постановка, потому что девушка очень неправдоподобно играет.

«Бывают моменты, когда разговор невозможен»: Сергей Городничий о хейтерах в соцсетях

Меня это и зацепило тем, насколько фальшиво всё. Думаю: «Значит, где-то снимают» — и точно: впереди парень с камерой. Это всё вырезается, и остаётся момент, где я смотрю на ситуацию и иду дальше. И мне начинает прилетать в соцсетях: «О, чего ж ты не заступился? Вот в кино ты, Лёха, такой весь смелый, честный, а оказывается, ты просто трус». Я написал, что в театре не принято вмешиваться в постановку», — поделился Сергей.
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№ 1
Yanina Sokolova   18.07.2025 - 21:36
Ну понятное дело, сейчас Городничий назовёт всё это постановкой, а тогда наверняка подумал "надо петлять отсюда поскорее..." читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Бывают моменты, когда разговор невозможен»: Сергей Городничий о хейтерах в соцсетях фотографии
«Бывают моменты, когда разговор невозможен»: Сергей Городничий о хейтерах в соцсетях фотографии
«Бывают моменты, когда разговор невозможен»: Сергей Городничий о хейтерах в соцсетях фотографии
«Бывают моменты, когда разговор невозможен»: Сергей Городничий о хейтерах в соцсетях фотографии
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