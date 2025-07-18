«Бывают моменты, когда разговор невозможен»: Сергей Городничий о хейтерах в соцсетях

Сергей Городничий
, известный зрителям по сериалам «Цикады»
и «Ландыши. Такая нежная любовь»
, в интервью журналу «Атмосфера»
рассказал о случае, из-за которого столкнулся с критикой в соцсетях.
Актера ошибочно обвинили в равнодушии после публикации ролика с его участием: «Я спокойный человек, невспыльчивый. И всегда за решение вопроса словами, использую руки только в плане защиты, а не нападения. Но бывают моменты, когда разговор невозможен. Я тебе сейчас расскажу историю. Недавно мне скинули видео с Патриарших прудов — парень избивает женщину, и люди снимают, кто вступится, а кто — нет. И я на этом видео мимо прохожу. А дело было так. Я иду, смотрю в телефон и боковым зрением вижу какое-то движение. Поворачиваюсь, а мужчина толкает девушку. Присматриваюсь и понимаю, что это постановка, потому что девушка очень неправдоподобно играет
.
Меня это и зацепило тем, насколько фальшиво всё. Думаю: «Значит, где-то снимают» — и точно: впереди парень с камерой. Это всё вырезается, и остаётся момент, где я смотрю на ситуацию и иду дальше. И мне начинает прилетать в соцсетях: «О, чего ж ты не заступился? Вот в кино ты, Лёха, такой весь смелый, честный, а оказывается, ты просто трус». Я написал, что в театре не принято вмешиваться в постановку»
, — поделился Сергей.
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