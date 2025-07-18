«Бывают моменты, когда разговор невозможен»: Сергей Городничий о хейтерах в соцсетях

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Интервью Катя Кабак: «Я всю жизнь иду навстречу своим страхам» Актриса – об участии в реалити-шоу «Большой куш», отношениях с Тимуром Родригезом и телевидении «нулевых»

Новости кино Павла Прилучного и Кристину Асмус перевоспитают в третьей части «Холопа» В центре сюжета — избалованная семья

Спутник телезрителя «Прогулка среди могил»: Боевик со вкусом Лиама В ночь с 16 на 17 июля, 00:55, Кино ТВ

Главная тема Рыцарь эпохи нулевых. Памяти Юрия Мороза Мария Безрук об уникальной роли в российском кино рано ушедшего режиссера

Главная тема «Это птица?»: почему Супермен всегда остается актуальным Как родился и менялся Кларк Кент — человек и супергерой

Рецензии на фильмы И у Питта не болид: «Формула 1» — гоночный блокбастер Джозефа Косински Бумер против зумера на самых известных автотрассах мира