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Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков

18 июля
2025 год

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18 июля 2025
Количество светских мероприятий в летней Москве и не менее летнем забугорье как всегда зашкаливает: народ стремится взять от трёх теплых месяцев, периодически орошаемых дождями, всё. В сутках появляются несколько лишних часов, а в плотное расписание впихиваются премьеры, презентации, модные показы, дни рождения, открытия веранд и всевозможные летние фестивали.

В последний уикенд июня Нина Добрев, Кейт Хадсон, Зои Дойч и некоторое количество супермоделей отправились в двухдневный круиз из Рима на Мальту на суперяхте Luminara.

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков
фото: Зои Дойч

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков
фото: Нина Добрев

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков
фото: Кендалл Дженнер, Нина Добрев и Кейт Хадсон

1 июля в Лондоне состоялась премьера комедийного боевика Ильи Найшуллера «Главы государств», на которой побывали сыгравшие в фильме Приянка Чопра, Ингеборга Дапкунайте и Александр Кузнецов.

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков
фото: Александр Кузнецов, Илья Найшуллер и Катрина Дёрден

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков
фото: Ингеборга Дапкунайте

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков
фото: Приянка Чопра и Ник Джонас

5 июля на открытии pool-бара «Фарватер» в подмосковном курорте и яхт-клубе Фарватер побывали Агата Муцениеце с Петром Дрангой и Павел Табаков.

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков
фото: Пётр Дранга и Агата Муцениеце

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков
фото: Павел Табаков и Ксения Ермоленко

10 июля на крышу итальянского ресторана Locanda 10 на Патриарших прудах пришли пересчитаться и вкусно поесть Ляйсан Утяшева с Павлом Волей и Ксения Собчак в сапогах-пакетах.

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков
фото: Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков
фото: Ксения Собчак и сапоги-пакеты

12 июля на концерте Zivert на стадионе "Динамо" в Москве побывали Елена Летучая, Александр Гудков и Валерия.

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков
фото: Иосиф Пригожин и Валерия

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков
фото: Александр Гудков

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков
фото: Елена Летучая

14 июля в московском ресторане Sapiens прошла презентация ювелирного бренда Валерии Гай Германики Gernica Jewelry, на которой побывали Ирина Хакамада, Елена Ханга и Саша Киселёва.

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков
фото: Ирина Хакамада и Валерия Гай Германика

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков
фото: Елена Ханга

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков
фото: Александра Киселёва
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обсуждение >>
№ 8
Vladislav [XzedX] (Москва)   20.07.2025 - 14:14
... + ... +, плюс хайп реклама, все сошлось, ходи не хочу. :-X :-D ;-) ... +, но только круиз если, то более длительный тогда, хотя... Нет, лучше все-таки на самолете, раз и уже там и быть там дольше,... читать далее>>
№ 7
MTCred   20.07.2025 - 11:11
... Во во Эти дармоеды осточертели уже читать далее>>
№ 6
Sveta_21Ermolova   19.07.2025 - 19:38
Я б тоже не отказалась сейчас от двухдневного круиза из Мальты в Рим, красота то какая)) Добрев просто великолепно выглядит. читать далее>>
№ 5
Анастасия Ал. Благинина   19.07.2025 - 11:27
Из наших лишь Агата Муцениеце, Ляйсан Утяшева и Саша Киселёва выглядят стильно или по-человечески, имхо, Зои Дойич и Нина Добрев шикарны! Собчак и Летучая две кобылки, как всегда, впрочем. читать далее>>
№ 4
TanaS   19.07.2025 - 09:16
... Так там покушать бесплатно дают , на открытиях то, плюс фотографируют. Ноль затрат. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков фотографии
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