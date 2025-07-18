Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Нина Добрев и Александр Гудков

Количество светских мероприятий в летней Москве и не менее летнем забугорье как всегда зашкаливает: народ стремится взять от трёх теплых месяцев, периодически орошаемых дождями, всё. В сутках появляются несколько лишних часов, а в плотное расписание впихиваются премьеры, презентации, модные показы, дни рождения, открытия веранд и всевозможные летние фестивали.
В последний уикенд июня Нина Добрев, Кейт Хадсон, Зои Дойч и некоторое количество супермоделей отправились в двухдневный круиз из Рима на Мальту на суперяхте Luminara.
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