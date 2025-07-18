«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова

16 июля в Нижнем Новгороде завершился IX фестиваль нового российского кино «Горький fest». Главный приз жюри — за лучший фильм — получила картина Кирилла Верхозина «Колхандра»
, а приз зрительских симпатий достался лирической комедии Константина Денискина «Спасибо. Хорошего вечера!»
. По красной ковровой дорожке прошли президент фестиваля Михаил Пореченков
и генеральный продюсер Оксана Михеева
, а также гости и участники, среди которых Людмила Артемьева
, Олег Гаас
, Александра Ревенко
, Михаил Тройник
, Марина Ворожищева
, Алексей Федорченко
, Слава Копейкин
, Маргарита Аброськина
, Данил Стеклов
и многие другие.
фото: Людмила Артемьева
фото: Мария Голубкина
фото: Олег Гаас
фото: Маргарита Аброськина
фото: Ольга Сутулова
фото: Ирина Безрукова
фото: Светлана Степанковская
фото: Анна Савранская
фото: Слава Копейкин
фото: Александра Ревенко
фото: Полина Лазарева
фото: Дарья Харченко
фото: Елена Окопная
фото: Данил Стеклов
фото: Марина Ворожищева
фото: Михаил Тройник
фото: Влад Прохоров
фото: Алексей Федорченко
фото: Михаил Пореченков фото: Оксана Михеева
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