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«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова

18 июля
2025 год

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18 июля 2025
16 июля в Нижнем Новгороде завершился IX фестиваль нового российского кино «Горький fest». Главный приз жюри — за лучший фильм — получила картина Кирилла Верхозина «Колхандра», а приз зрительских симпатий достался лирической комедии Константина Денискина «Спасибо. Хорошего вечера!». По красной ковровой дорожке прошли президент фестиваля Михаил Пореченков и генеральный продюсер Оксана Михеева, а также гости и участники, среди которых Людмила Артемьева, Олег Гаас, Александра Ревенко, Михаил Тройник, Марина Ворожищева, Алексей Федорченко, Слава Копейкин, Маргарита Аброськина, Данил Стеклов и многие другие.

«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова
фото: Людмила Артемьева

«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова
фото: Мария Голубкина

«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова
фото: Олег Гаас

«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова
фото: Маргарита Аброськина

«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова
фото: Ольга Сутулова

«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова
фото: Ирина Безрукова

«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова
фото: Светлана Степанковская

«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова
фото: Анна Савранская

«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова
фото: Слава Копейкин

«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова
фото: Александра Ревенко

«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова
фото: Полина Лазарева

«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова
фото: Дарья Харченко

«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова
фото: Елена Окопная

«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова
фото: Данил Стеклов

«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова
фото: Марина Ворожищева

«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова
фото: Михаил Тройник

«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова
фото: Влад Прохоров

«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова
фото: Алексей Федорченко

«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова
фото: Михаил Пореченков

«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова
фото: Оксана Михеева
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обсуждение >>
№ 3
Sveta_21Ermolova   19.07.2025 - 20:00
Сколько людей прибежало в Новгород, прям событие года. Пореченков во всей своей красе, надо же показать кто всем заправляет. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   18.07.2025 - 20:09
... Ну а что вы хотели, всё таки возраст, хотя актрисе ещё и 65 нет - могла б выглядеть и лучше) Много молодёжи, которую вообще не знаю. читать далее>>
№ 1
Олеся2027   18.07.2025 - 18:48
Копейкин мне напоминает что-то между Акмаль и Кологривый. Внешне чем-то похож, давно уже заметила. Что с Артемьевой, Боже мой)))) читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Маргарита АброськинаЛюдмила АртемьеваИрина БезруковаАртём Васильев (III)Кирилл ВерхозинМарина ВорожищеваОлег ГаасМария ГолубкинаДарья ГрацевичВлад КоноплёвСлава КопейкинПолина ЛазареваОксана МихееваЕлена ОкопнаяАлександр Плотников (III)Михаил ПореченковВлад ПрохоровАлександра РевенкоАнна СавранскаяДанил СтекловСветлана СтепанковскаяОльга СутуловаМихаил ТройникАлексей ФедорченкоДарья ХарченкоЕвгения Храповицкая

фотографии >>
«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова фотографии
«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова фотографии
«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова фотографии
«Горький fest»: Людмила Артемьева, Слава Копейкин и Ольга Сутулова фотографии
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