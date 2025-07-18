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Рождение звезды: Леониду Барацу исполнилось 54 года

18 июля
2025 год

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18 июля 2025
Леонид Барац родился 18 июля 1971 года в Одессе. С детства родители хотели, чтобы их сын посвятил себя творческой профессии, и не прогадали. А вот с именем будущей звезды вышла загвоздка: долгое время актёр думал, что на самом деле он — Лёша. Именно так дома его звали родители, а Леонид — это имя прадедушки, на котором настояли старшие родственники.

Рождение звезды: Леониду Барацу исполнилось 54 года
фото: Леонид Барац в детстве с мамой

«Я теперь так и представляюсь: «Моё имя Леонид, а зовут Лешей». Чаще именно так, или даже Алексеем. О том, что я Леонид, я узнал в восьмом классе, когда учителя вдруг стали обращаться к нам по имени-отчеству. Первого сентября услышал, как зовут какого-то Леонида Григорьевича, ну, думаю, и ладно. Даже мысли не возникло, что это меня, тем более что папа у меня Гарик, а я Леша. Предположить, что Леонид Григорьевич это я, было сложно» — признался актёр в интервью изданию «7 дней».

Рождение звезды: Леониду Барацу исполнилось 54 года
фото: «Квартет И»: Александр Демидов, Леонид Барац, Ростислав Хаит, режиссёр Сергей Петрейков и Камиль Ларин

После окончания эстрадного факультета ГИТИСа Леонид Барац вместе однокурсниками Ростиславом Хаитом, Александром Демидовым, Камилем Лариным и режиссёром Сергеем Петрейковым создали театр «Квартет И». Возраст каждого члена легендарного коллектива уже перевалил за 50, но артисты относятся к годам с юмором: «Ну стареем, ну что тут. Это такая неизбежная штука, над которой тоже неплохо бы шутить. И мы это делали, еще не начав стареть, — готовились!»рассказал Леонид Барац журналу «ОК!»

Рождение звезды: Леониду Барацу исполнилось 54 года

Актёр с юмором относится и к своему относительно невысокому росту, уже ставшему особенной чертой его образа. Да и стереотип о том, что низкие мужчины не привлекают женщин — не его история: «Да, я маленького роста, но несмотря на 164 сантиметра нравлюсь женщинам. Когда иду по улице с девушкой, особенно если она на каблуках, занимаю господствующую высоту, если использовать военную терминологию. При наклоне асфальта стараюсь идти с той стороны, которая повыше».

Рождение звезды: Леониду Барацу исполнилось 54 года

В праздничный день хотели бы пожелать актёру исполнения его желаний и достижения всех целей, среди которых есть, например, весьма изобретательная: «Я навру, если скажу, что у меня цель — бросить курить, потому что я люблю курить. Цель — найти молодого человека, который поступит на химический факультет МГУ, и придумает что-то, чтобы можно было курить и чтобы это приносило не только удовольствие, но и пользу для здоровья. И чтобы виски оставалось 40-42 градуса, но похмелья не было».

Рождение звезды: Леониду Барацу исполнилось 54 года

Шутки шутками, а жизнь полна разных красок, и несмотря ни на что Леонид Барац сохраняет баланс здоровой иронии и серьёзности жизненного настроя: «У нас с жизнью интимные отношения. А в интимных отношениях присутствуют и любовь, и нелюбовь, и скандалы и так далее. Но всё-таки, как мне кажется, я ей тоже нравлюсь».
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Театр "Квартет И"

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Рождение звезды: Леониду Барацу исполнилось 54 года фотографии
Рождение звезды: Леониду Барацу исполнилось 54 года фотографии
Рождение звезды: Леониду Барацу исполнилось 54 года фотографии
Рождение звезды: Леониду Барацу исполнилось 54 года фотографии
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