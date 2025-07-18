«Сожгли волосы»: Агата Муцениеце примерила новый образ

Агата Муцениеце
поделилась в соцсетях роликом, в котором показала свой новый образ. По словам актрисы, причиной столь сильных изменений стала ошибка парикмахера: «Решила сделать химическую завивку перед свадьбой. Короче, мне сожгли волосы»
, — заверила Муцениеце.
Конечно, Агата пошутила над поклонниками: ее образ связан исключительно со съемками в новом проекте. Она также показала видео, где спела несколько строки из песни Валерия Меладзе
: «Она была актрисою и даже за кулисами играла роль»
, — заявила Агата, намекнув на то, что такой имидж нужен ей для съемок.
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