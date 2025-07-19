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Петушиные ИИ: Валентина Ляпина, Денис Власенко и Никита Дювбанов

19 июля
2025 год

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19 июля 2025
14 июля в московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера sci-fi комедии «Нейробатя» режиссера Виталия Дудки. Фильм о новых технологиях, старых обидах и необычной семейной терапии первыми посмотрели актеры Денис Власенко и Валентина Ляпина, а также Анастасия Красовская, Игорь Чехов, Никита Дювбанов, Александр Новиков, Константин Анисимов и другие.

Петушиные ИИ: Валентина Ляпина, Денис Власенко и Никита Дювбанов
фото: Валентина Ляпина

Петушиные ИИ: Валентина Ляпина, Денис Власенко и Никита Дювбанов
фото: Виталий Дудка, Анастасия Красовская и Денис Власенко

Петушиные ИИ: Валентина Ляпина, Денис Власенко и Никита Дювбанов
фото: Никита Дювбанов

Петушиные ИИ: Валентина Ляпина, Денис Власенко и Никита Дювбанов
фото: Игорь Чехов

Петушиные ИИ: Валентина Ляпина, Денис Власенко и Никита Дювбанов
фото: Саша Новиков

Петушиные ИИ: Валентина Ляпина, Денис Власенко и Никита Дювбанов
фото: Константин Анисимов

Петушиные ИИ: Валентина Ляпина, Денис Власенко и Никита Дювбанов
фото: Кристина Юдичева

Петушиные ИИ: Валентина Ляпина, Денис Власенко и Никита Дювбанов
фото: Виолета Оноприенко

Читать Рецензия на фильм «Нейробатя»

«Нейробатя»
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Петушиные ИИ: Валентина Ляпина, Денис Власенко и Никита Дювбанов фотографии
Петушиные ИИ: Валентина Ляпина, Денис Власенко и Никита Дювбанов фотографии
Петушиные ИИ: Валентина Ляпина, Денис Власенко и Никита Дювбанов фотографии
Петушиные ИИ: Валентина Ляпина, Денис Власенко и Никита Дювбанов фотографии
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