Петушиные ИИ: Валентина Ляпина, Денис Власенко и Никита Дювбанов

14 июля в московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера sci-fi комедии «Нейробатя»
режиссера Виталия Дудки
. Фильм о новых технологиях, старых обидах и необычной семейной терапии первыми посмотрели актеры Денис Власенко
и Валентина Ляпина
, а также Анастасия Красовская
, Игорь Чехов
, Никита Дювбанов
, Александр Новиков
, Константин Анисимов
и другие.
фото: Валентина Ляпина
фото: Виталий Дудка, Анастасия Красовская и Денис Власенко
фото: Никита Дювбанов
фото: Игорь Чехов
фото: Саша Новиков
фото: Константин Анисимов
фото: Кристина Юдичева
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Рецензия на фильм «Нейробатя»
фото: Виолета Оноприенко
«Нейробатя»
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