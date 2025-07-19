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«Он угрожал меня убить»: Дениз Ричардс обвинила мужа в домашнем насилии

19 июля
2025 год

Лайфстайл >>
19 июля 2025
54-летняя Дениз Ричардс обвинила своего мужа, 52-летнего Аарона Файперса, который в начале месяца подал на развод с ней, в систематическом домашнем насилии на протяжении семи лет брака. В судебных документах актриса запросила запретительный приказ, чтобы обезопасить себя от его действий. Она также поделилась фотографиями полученных травм и раскрыла подробности предполагаемых преступлений. Об этом сообщает People.

«Он угрожал меня убить»: Дениз Ричардс обвинила мужа в домашнем насилии

«Аарон часто яростно душил меня, с силой сжимал мою голову обеими руками, крепко сжимал мои руки, жестоко бил меня по лицу и голове, агрессивно бил головой о сушилку в ванной, угрожал убить меня. Прижимал меня коленом к спине до такой степени, что мне приходилось умолять его слезть с меня, чтобы он не убил меня, не взломал мой ноутбук и телефон и не скачал все мои текстовые сообщения», — утверждает Ричардс в судебных документах.

Она также отметила, что Аарон стал причиной как минимум трех сотрясений мозга у нее. Все это время Ричардс боялась сообщать в полицию о насилии со стороны Файперса, потому что он неоднократно угрожал убить ее и самого себя, если она кому-то об этом расскажет. Последний раз Дениз подверглась насилию со стороны Файперса на первой неделе июля. Тогда же Файперс подал с ней на развод. Датой расставания он указал 4 июля, а в качестве причины разрыва назвал «непреодолимые разногласия».

«Он угрожал меня убить»: Дениз Ричардс обвинила мужа в домашнем насилии

Сам Аарон отрицает обвинения Дениз: «Я хочу опровергнуть недавние слухи и домыслы, появившиеся относительно моих отношений с женой Дениз Ричардс. Позвольте мне заявить со всей ясностью: я никогда не применял ни физическое, ни эмоциональное насилие к Дениз — или к кому-либо ещё. Эти обвинения совершенно ложны и глубоко ранят. Мы с Дениз, как и многие пары, столкнулись со своими трудностями, но любые предположения о насилии категорически не соответствуют действительности. Я всегда старался относиться к нашему браку с любовью, терпением и уважением», — говорится в его заявлении.

«Он угрожал меня убить»: Дениз Ричардс обвинила мужа в домашнем насилии

Дениз Ричардс и Аарон Файперс поженились в 2018 году. Ранее актриса была замужем за Чарли Шином, который, по слухам, тоже избивал её. В браке с ним Дениз родила двух дочерей: Сэм и Лолу. В 2011 году Ричардс удочерила новорождённую девочку, которую назвала Элоиз. Аарон Файперс ранее был женат на звезде «Отчаянных домохозяек» Николетт Шеридан.
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обсуждение >>
№ 6
ДаринаКароль   22.07.2025 - 19:27
... Я думаю Дениз вымолила развод от Аарона, ночами наверное не спала и мечтала освободить себя от издевательств со стороны мужа. читать далее>>
№ 5
Венера333   22.07.2025 - 13:38
Все то их избивают, а они продолжают годами с ними жить. Никто никогда не найдет человека, если сменить номер телефона, в крайнем - документы и уехать в другую страну, слишком долго искать придется, скорее... читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   21.07.2025 - 20:56
Какой колорит. Одни вспоминают как на него косо посмотрели или дотронулись 40 лет назад и подают в суд. Других лупят до гематом,синяков и они молчат. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   21.07.2025 - 20:44
... да к тому же таких, это де ужас просто - такие ссадины, фингалы, врагу не пожелаешь. читать далее>>
№ 2
Тульский парень   20.07.2025 - 17:57
... она сказала, что боялась что он убьет себя и её. но все равно, здоровый человечек не будет терпеть 7 лет издевательств. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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«Он угрожал меня убить»: Дениз Ричардс обвинила мужа в домашнем насилии фотографии
«Он угрожал меня убить»: Дениз Ричардс обвинила мужа в домашнем насилии фотографии
«Он угрожал меня убить»: Дениз Ричардс обвинила мужа в домашнем насилии фотографии
«Он угрожал меня убить»: Дениз Ричардс обвинила мужа в домашнем насилии фотографии
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