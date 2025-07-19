Пит Дэвидсон впервые станет отцом

Интервью
Актриса – об участии в реалити-шоу «Большой куш», отношениях с Тимуром Родригезом и телевидении «нулевых»
Рецензии на фильмы
Португальская одиссея по Восточной Азии, награжденная в Каннах
Спутник телезрителя
19 июля, 21:00, СТС
Лайфстайл
Актриса и телеведущая предпочитает уходить вовремя
Новости кино
Сказочный персонаж станет напарником скромного пекаря Тихона в исполнении Дмитрия Журавлева
Лайфстайл
Гражданская панихида состоялась в Большом траурном зале ЦКБ №1
Новости кино
Премьера комедийного сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION
Спутник телезрителя
17 июля, 19:00, viju TV1000
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