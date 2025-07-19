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Пит Дэвидсон впервые станет отцом

19 июля
2025 год

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19 июля 2025
Пит Дэвидсон и его девушка Элси Хьюитт впервые станут родителями. О беременности будущая мама рассказала в социальных сетях, опубликовав снимок УЗИ и совместные фото с Питом.

Пит Дэвидсон впервые станет отцом

Пит Дэвидсон впервые станет отцом

Пит Дэвидсон впервые станет отцом

Пит Дэвидсон впервые станет отцом

Пит Дэвидсон впервые станет отцом

Как сообщает издание TMZ, Пит и Элси начали встречаться в марте, а уже в мае стали жить вместе. До этого комик и бывший актер Saturday Night Live встречался с Арианой Гранде, Кейт Бекинсейл, Кайей Гербер, Фиби Дайневор, Ким Кардашьян и Эмили Ратаковски.
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№ 1
Sveta_21Ermolova   19.07.2025 - 19:30
Послужной список у Пита впечатляющий конечно, ничего не скажешь. Как это раньше никто не успел забеременеть от него. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Пит Дэвидсон впервые станет отцом фотографии
Пит Дэвидсон впервые станет отцом фотографии
Пит Дэвидсон впервые станет отцом фотографии
Пит Дэвидсон впервые станет отцом фотографии
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