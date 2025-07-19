Розовое вино: Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Александра Даддарио

Спутник телезрителя
17 июля, 19:00, viju TV1000
Лайфстайл
Гости и участники "Театрального фестиваля"
Интервью
Актриса – об участии в реалити-шоу «Большой куш», отношениях с Тимуром Родригезом и телевидении «нулевых»
Новости кино
Премьера комедийного сериала состоится в онлайн-кинотеатре KION
Лайфстайл
Гражданская панихида состоялась в Большом траурном зале ЦКБ №1
Новости кино
Сказочный персонаж станет напарником скромного пекаря Тихона в исполнении Дмитрия Журавлева
Рецензии на фильмы
Португальская одиссея по Восточной Азии, награжденная в Каннах
Спутник телезрителя
В ночь с 16 на 17 июля, 00:55, Кино ТВ
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