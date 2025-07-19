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Розовое вино: Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Александра Даддарио

19 июля
2025 год

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19 июля 2025
Кэмерон Диас, дизайнер Стелла Маккартни и предпринимательница Кэтрин Пауэр выпустили лимитированную серию французского розового вина. Новинка бренда органических вин Avalinе, который основали Кэмерон и Кэтрин в 2020 году, поступила в продажу 10 июля. Вечеринку в Хэмптонсе по случаю запуска коллаборации посетили Дрю Бэрримор, Эмма Робертс, Александра Даддарио, Энди Коэн и другие.

Розовое вино: Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Александра Даддарио
фото: Кэмерон Диас и Стелла Маккартни

Розовое вино: Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Александра Даддарио
фото: Кэмерон Диас

Розовое вино: Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Александра Даддарио
фото: Кэмерон Диас, Кэтрин Пауэр и Стелла Маккартни

Розовое вино: Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Александра Даддарио
фото: Эмма Робертс

Розовое вино: Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Александра Даддарио
фото: Александра Даддарио

Розовое вино: Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Александра Даддарио
фото: Кэтрин Пауэр, Энди Коэн и Кэмерон Диас
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Розовое вино: Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Александра Даддарио фотографии
Розовое вино: Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Александра Даддарио фотографии
Розовое вино: Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Александра Даддарио фотографии
Розовое вино: Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Александра Даддарио фотографии
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