Оливия Манн призналась, что страдает трихотилломанией

44-летняя Оливия Манн призналась
, что у нее диагностировали трихотилломанию — ментальное расстройство, при котором у человека появляется неконтролируемое желание выдергивать волосы на голове или теле.
Актрисе бывает трудно себя сдерживать и она вырывает собственные ресницы: «Есть ощущение, что ресница вот-вот выпадет, хотя это не так. Когда ее вырываешь, сначала ощущается краткая боль, затем приходит удовлетворение и сразу же — сожаление»
, — поделилась Оливия. Впервые она заметила в себе эту странность после того, как ее неудачный снимок опубликовали таблоиды. Манн должна была посетить мероприятие, для которого специально подобрала самый уродливый наряд. И так как в тот момент она встречалась с Крисом Пайном
, то на выходе из его дома ее поймали журналисты: «У его дома были папарацци, потому что он снимался в "Звездном пути". И они сфотографировали меня. Я подумала: "О, нет!"»
- сообщила Оливия. После публикации, собравшей негативные комментарии в сети, актриса начала вырывать ресницы: «Они писали: "Кто носит клатч днем?“ — и это стало отправной точкой моей трихотилломании»
, — поделилась Манн.
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