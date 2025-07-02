«У меня нет брезгливости»: Роман Евдокимов о плюсах жизни в семье врачей

Роман Евдокимов
до 18 лет жил в семье врачей и за эти годы смог обрасти необходимым багажом знаний, чтобы относиться к человеческим телам без лишнего пиетета. В интервью журналу «The Voice» актер рассказал
, что у него напрочь отсутствует брезгливость.
«За 18 лет совместной жизни с родителями-медиками, волей-неволей ты что-то из программы первого курса так или иначе осваиваешь. Поэтому для меня, например, нет неприятных человеческих запахов. У меня вообще нет брезгливости — я могу быть рядом, если кому-то плохо. И это, надо сказать, часто мне помогало в жизни. Да и не только мне»
, — поделился Роман.
Он также вспомнил о забавном случае, когда простой борщ на застолье медиков перестал казаться ему просто супом: «Мне 7 лет, я ем борщ — у меня в тарелке такая «красная субстанция» с капусткой. А со мной за столом еще четыре человека, и каждый из них рассказывает, как прошел его день. Кто-то вырезал трехлитровый гнойник. Кто-то провел сложнейшую челюстно-лицевую операцию. А кому-то привезли мужика, который упал в шахту лифта с 13-го этажа, но он зацепился на третьем этаже штанами за торчащий штырь и остался жив. Отделался легким испугом и перекрутом мошонки. И вот я сижу над этим борщом, смотрю на него, и он у меня в тарелке превращается уже в какую-то не просто «красную субстанцию», и капустка уже не так похожа на капустку... Примерно так вот и прошло мое детство»
.
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