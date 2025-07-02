Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я хотел заниматься своей жизнью, а она у меня была дворовой»: Олег Савостюк признался, что вернулся в киноколледж после самоубийства друга

2 июля
2025 год

Лайфстайл >>
2 июля 2025
Олег Савостюк заявил о себе в двадцать один год с выходом фильма Бориса Хлебникова «Снегирь», а после сыграл одну из главных ролей в нашумевшем сериале «Дайте шоу». Однако карьера актера могла сложиться иначе. В интервью журналу «Атмосфера» Олег рассказал, что вернуться в колледж его побудило самоубийство друга.

«Я хотел заниматься своей жизнью, а она у меня была дворовой»: Олег Савостюк признался, что вернулся в киноколледж после самоубийства друга

Актёрская профессия появилась в жизни Савостюка случайно. После девятого класса Олега попросили уйти из школы, и мама нашла для него киноколледж, в который, однако, поступать он совсем не хотел: «Я хотел заниматься своей жизнью, а она у меня была дворовой, с пивом, пацанами и ощущением тотальной свободы. Конечно, мама нервничала и одна пошла на день открытых дверей, я сказал, что мне это неинтересно. Помню, как она вернулась домой со словами: «Слушай, там так классно, сплошное творчество, но у них есть декларация принципов, и ты, наверное, не уживешься». Я ответил: «Ну и прекрасно». В итоге я нехотя, но поступил туда. Потом узнал про эту декларацию, в которой было написано, что студенты не могут ни пить, ни курить, ни ругаться матом, то есть делать все то, чем я уже промышлял тогда. Были еще другие правила, с которыми я тоже считал себя несогласным. Мне казалось, что это лишает меня свободы, которую я нажил во дворе. Но я начал учиться и уверился в том, что актерская профессия — просто торговля лицом».

«Я хотел заниматься своей жизнью, а она у меня была дворовой»: Олег Савостюк признался, что вернулся в киноколледж после самоубийства друга

В какой-то момент Олег вовсе перестал посещать колледж: «Дисциплина и вся эта декларация меня немножечко вышибали, я хотел, как прежде, «жить» на улице: играл на гитаре в переходе, зарабатывал каких-то пятьсот рублей и шел с пацанами пить пиво. На втором курсе совсем перестал посещать колледж. Родители думали, что я учусь. Собрался бросить, и тут мне позвонила заведующая актерским факультетом и сказала: «Ты не уходи, возьми академический отпуск на полгодика, подумай». И вот про академку родители уже узнали. Мне тогда захотелось заниматься музыкой, я решил сделать свою студию, но родители сказали: «Нет, старина, ты поедешь с нами работать».

«Я хотел заниматься своей жизнью, а она у меня была дворовой»: Олег Савостюк признался, что вернулся в киноколледж после самоубийства друга

Мои родители — художники-реставраторы, тридцать пять лет этим занимаются. Мы расписывали храм в Черкесске каждый день с семи утра до семи вечера, жили в небольшой квартирке у приходской бабушки и как-то друг с другом заново знакомились. В какой-то момент папа меня определил на купол, и я раскрашивал ромбики вокруг лика Христа. И когда месяц сидишь под куполом без Интернета, невольно начинаешь разговаривать сам с собой, и это такое удовольствие!

Все изменилось через несколько недель. Я узнал, что мой друг из нашей компании покончил жизнь самоубийством. Он ничего не употреблял, просто сложилось много факторов, в том числе трагических, а он все в себе держал. Парень был очень улыбчивый. Мы с пацанами говорили, что из нашей компании это последний человек, который мог так сделать. И на похоронах мы с ними посмотрели друг на друга и поняли, что, наверное, куда-то не туда идем. После этого я вернулся в колледж».
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Андрей (Омск)   3.07.2025 - 13:01
связь не понятная. к чему смерть друга и возвращение на учебу. читать далее>>
№ 2
ledi43   3.07.2025 - 12:05
Это называется: не было бы счастья, да несчастье помогло. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   2.07.2025 - 16:33
Что за декларация. В первые слышу. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Олег Савостюк (II)Борис Хлебников
фильмы
Дайте шоуСнегирь

фотографии >>
«Я хотел заниматься своей жизнью, а она у меня была дворовой»: Олег Савостюк признался, что вернулся в киноколледж после самоубийства друга фотографии
«Я хотел заниматься своей жизнью, а она у меня была дворовой»: Олег Савостюк признался, что вернулся в киноколледж после самоубийства друга фотографии
«Я хотел заниматься своей жизнью, а она у меня была дворовой»: Олег Савостюк признался, что вернулся в киноколледж после самоубийства друга фотографии
«Я хотел заниматься своей жизнью, а она у меня была дворовой»: Олег Савостюк признался, что вернулся в киноколледж после самоубийства друга фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Майкл Мэдсен
3 июля ушёл из жизни актёр Майкл Мэдсен.
Татьяна Шелига
3 июля ушла из жизни актриса Татьяна Шелига.
Алексей Новицкий
1 июля ушёл из жизни актёр Алексей Новицкий.

День рождения >>

Кирилл Дубровицкий
Юлия Зимина
Полина Маликова
Виктор Михайлов (II)
Фрунзик Мкртчян
Дмитрий Назаров
Владимир Панков
Виталий Салий
Бибигуль Суюншалина
Лембит Ульфсак
Виктория Абриль
Мелисса Баррера
Алессио Бони
Давид Кросс
Джина Лоллобриджида
Глория Стюарт
Ульрих Тайн
все родившиеся 4 июля >>

Афиша кино >>

Гачиакута
боевик, приключения, фэнтези
Япония, 2025
Брак по-итальянски
драма, комедия, мелодрама
Италия, Франция, 1964
Питер FM
мелодрама
Россия, 2006
Настоящие детективы
детектив, комедия, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Одни из нас
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Дикая семейка
приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, Швейцария, 2024
Не одна дома-2
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Повелительница города сказок
приключения, семейное кино, фэнтези
Аргентина, Бразилия, Испания, Колумбия, Перу, Эквадор, 2024
Синистер. Семейное проклятие
фильм ужасов
США, 2024
Вундеркинд
драма, социальная драма
Испания, 2025
Пожиратель душ. Голоса мёртвых
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram