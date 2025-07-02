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«Я довольно закрытый человек»: Олег Савостюк признался, что любит побыть один

2 июля
2025 год

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2 июля 2025
23-летний Олег Савостюк дал интервью журналу «Атмосфера», в котором признался, что любит проводить время в уединении.

«Я довольно закрытый человек»: Олег Савостюк признался, что любит побыть один

«Иногда, что-то посмотрев или прочитав, не хочу делиться тем, что узнал, почувствовал, а хочу побыть в этом ощущении. Я довольно закрытый человек, мне часто хочется поменьше разговаривать, а при этом быть рядом с близкими людьми. Вот такое внутреннее противоборство. Я не могу даже молчать с человеком, если мне неинтересно с ним или я не чувствую его. Если не смогу честно сказать об этом, найду тысячу причин, чтобы уйти, сбежать. При этом часто включаю какую-нибудь передачу, чтобы фоном что-то звучало, если никого нет дома.

«Я довольно закрытый человек»: Олег Савостюк признался, что любит побыть один

А вместо медитации актер собирает лего и гладит рубашки: Я иногда боюсь начистоту с собой поговорить, кажется, что могу найти в себе нечто страшное. Возможно, поэтому в одиночестве, если не занят, люблю собирать лего. Обожаю гладить, особенно когда нужно успокоиться или закрепить уходящий день в себе. Ты же постоянно находишься в кругу людей, а тут вдруг тишина. Каждая складочка, которую я разглаживаю, — это эмоции, которые я сегодня испытал. И чтобы со спокойной душой положить свое тело на кровать, я должен вспомнить все, еще раз пережить, что-то выкинув из сознания, а что-то подчеркнув», — рассказал актер о себе.
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обсуждение >>
№ 4
Мария_2191   3.07.2025 - 20:38
Я думаю, таких как Олег точно большая часть в нашей стране. Некоторые просто стараются показаться более "коллективными", но не всегда это получается. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   3.07.2025 - 12:59
Вполне здоровое желание. Иногда окружают такие дундуки, что не сил с ними общаться. читать далее>>
№ 2
Олеся2027   3.07.2025 - 09:37
Очень знакомое чувство, особенно "Я не могу даже молчать с человеком", если неинтересен, как личность, возникает часто такое чувство. Медийные люди бывают закрытыми многие. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   2.07.2025 - 20:19
Может и мне пойти "помедитировать", разгладить все складочки на рубашках)) Правда в доме с тремя детьми сделать это в тишине вряд ли получится. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Олег Савостюк (II)

фотографии >>
«Я довольно закрытый человек»: Олег Савостюк признался, что любит побыть один фотографии
«Я довольно закрытый человек»: Олег Савостюк признался, что любит побыть один фотографии
«Я довольно закрытый человек»: Олег Савостюк признался, что любит побыть один фотографии
«Я довольно закрытый человек»: Олег Савостюк признался, что любит побыть один фотографии
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