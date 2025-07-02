«Я довольно закрытый человек»: Олег Савостюк признался, что любит побыть один

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Актриса не представляет себе мужчину в своём доме

«Людям обычно жаль таких как я»: Шарлиз Терон об отсутствии мужа и статусе матери-одиночки

4 июля

Это официально: Орландо Блум и Кэти Перри подтвердили слухи о расставании

Роман в два захода завершился через 9 лет