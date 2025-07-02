«Я довольно закрытый человек»: Олег Савостюк признался, что любит побыть один

23-летний Олег Савостюк
дал интервью журналу «Атмосфера»
, в котором признался, что любит проводить время в уединении.
«Иногда, что-то посмотрев или прочитав, не хочу делиться тем, что узнал, почувствовал, а хочу побыть в этом ощущении. Я довольно закрытый человек, мне часто хочется поменьше разговаривать, а при этом быть рядом с близкими людьми. Вот такое внутреннее противоборство. Я не могу даже молчать с человеком, если мне неинтересно с ним или я не чувствую его. Если не смогу честно сказать об этом, найду тысячу причин, чтобы уйти, сбежать. При этом часто включаю какую-нибудь передачу, чтобы фоном что-то звучало, если никого нет дома.
А вместо медитации актер собирает лего и гладит рубашки: Я иногда боюсь начистоту с собой поговорить, кажется, что могу найти в себе нечто страшное. Возможно, поэтому в одиночестве, если не занят, люблю собирать лего. Обожаю гладить, особенно когда нужно успокоиться или закрепить уходящий день в себе. Ты же постоянно находишься в кругу людей, а тут вдруг тишина. Каждая складочка, которую я разглаживаю, — это эмоции, которые я сегодня испытал. И чтобы со спокойной душой положить свое тело на кровать, я должен вспомнить все, еще раз пережить, что-то выкинув из сознания, а что-то подчеркнув»
, — рассказал актер о себе.
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