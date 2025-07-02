На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин

1 июля в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера сериала «Этерна»
— масштабного фэнтези, созданного по циклу книг Веры Камши о конце света, предсказанном богами-творцами. Среди гостей вечера были актеры сериала Иван Трушин
, Валентина Ляпина
, Ксения Трейстер
, Алексей Лукин
, Антон Рогачев
и Евгений Стычкин
, а также Марк Эйдельштейн
, Анна Седокова
, Слава Копейкин
, Ольга Сутулова
, Анна Банщикова
, Гриша Верник
, Феликс Умаров
, Владимир Мишуков
, Яна Чурикова
и многие-многие другие.
фото: Иван Трушин и Алексей Лукин
фото: Валентина Ляпина
фото: Ксения Трейсер
фото: Антон Рогачев
фото: Владимир Мишуков, Евгений Стычкин
фото: Ольга Сутулова
фото: Марк Эйдельштейн
фото: Анна Седокова с дочерью
фото: Ярослав Могильников, Слава Копейкин
фото: Анна и Иван Добронравовы
фото: Михаил Тройник
фото: Яна Чурикова
фото: Феликс Умаров
фото: Дарья Жовнер
фото: Александра Киселева
Премьера сериала «Этерна» состоится на «Кинопоиске» 5 июля.
фото: Соня Присс
«Этерна». Трейлер №2
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