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На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин

2 июля
2025 год

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2 июля 2025
1 июля в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера сериала «Этерна» — масштабного фэнтези, созданного по циклу книг Веры Камши о конце света, предсказанном богами-творцами. Среди гостей вечера были актеры сериала Иван Трушин, Валентина Ляпина, Ксения Трейстер, Алексей Лукин, Антон Рогачев и Евгений Стычкин, а также Марк Эйдельштейн, Анна Седокова, Слава Копейкин, Ольга Сутулова, Анна Банщикова, Гриша Верник, Феликс Умаров, Владимир Мишуков, Яна Чурикова и многие-многие другие.

На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин
фото: Иван Трушин и Алексей Лукин

На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин
фото: Валентина Ляпина

На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин
фото: Ксения Трейсер

На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин
фото: Антон Рогачев

На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин
фото: Владимир Мишуков, Евгений Стычкин

На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин
фото: Ольга Сутулова

На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин
фото: Марк Эйдельштейн

На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин
фото: Анна Седокова с дочерью

На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин
фото: Ярослав Могильников, Слава Копейкин

На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин
фото: Анна и Иван Добронравовы

На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин
фото: Михаил Тройник

На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин
фото: Яна Чурикова

На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин
фото: Феликс Умаров

На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин
фото: Дарья Жовнер

На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин
фото: Александра Киселева

На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин
фото: Соня Присс

Премьера сериала «Этерна» состоится на «Кинопоиске» 5 июля.

«Этерна». Трейлер №2
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№ 1
Ангелина_Сокол   2.07.2025 - 20:17
Многие пришли в киношных образах, наверное прям со съёмочной площадки))) читать далее>>
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На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин фотографии
На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин фотографии
На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин фотографии
На пороге: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Слава Копейкин фотографии
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