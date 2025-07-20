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В профиль: Что мы знаем о Екатерине и Татьяне Журавлёвых

20 июля
2025 год

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20 июля 2025
В конце июня на телеканале «Россия» вышел сериал «Сёстры», действие которого разворачивается в Стамбуле и в Москве. Главные роли в проекте исполнили Екатерина и Татьяна Журавлёвы, сыгравшие разлученных близнецов, которые выросли в разных странах: Соня — в столице России, а Алиса — в Турции. Кино-Театр.Ру решил повнимательнее присмотреться к актрисам, которые начинают свою большую карьеру!

В профиль: Что мы знаем о Екатерине и Татьяне Журавлёвых
фото: Сёстры Журавлёвы

Журавлёвы родились в 1998 году в Башкирии, в селе Кандры. Росли сёстры-близнецы не разлей вода, но практически без отца — Александр Журавлёв скончался за пару месяцев до второго дня рождения своих дочек. Актрисы говорят о нём с теплом. Однажды Екатерина признавалась в социальных сетях в том, что скучает до сих пор: «Я не знаю твоего запаха и твоей нежности, но я знаю, что, если бы ты был рядом, было бы всегда радостно, безопасно и счастливо. Я благодарна за то, что ты мой отец, я горда тем, что ношу твою фамилию, я очень сильно люблю и знаю, что через много лет я всё-таки скажу: “О, пап, привет!”, и мы вместе посмеёмся. И как же приятно, когда родные говорят: “Катька, как ты на папку вашего похожа” Спасибо тебе за тебя. За то, что ты был когда-то».

В профиль: Что мы знаем о Екатерине и Татьяне Журавлёвых
фото: Сёстры Журавлёвы в детстве

Любовь к кино появилась у сестёр ещё в детстве во время семейных просмотров фильмов, поэтому занятия танцами, вокалом и подработка в модельном бизнесе не смогли отвлечь Журавлёвых от мечты стать актрисами. Екатерина и Татьяна добились своего: поступили во ВГИК на курс к Владимиру Грамматикову, и уже во время учёбы участвовали в студенческих спектаклях.

В профиль: Что мы знаем о Екатерине и Татьяне Журавлёвых
фото: Сёстры Журавлёвы

Сериал «Гранд» стал первым шагом на пути молодых актрис в кино, в нём Журавлёвым достались эпизодические роли. С работой по отдельности у сестёр проблем также нет: Екатерину можно увидеть в проектах «Единственная моя», «Адвокат для сбежавшего жениха», «Конец игры», «Стой! Не то мама будет гадать», «Хэдшот» и «Два холма-3». Татьяна же снималась в «Красной зоне», «Загляни ему в голову», «Васнецовой», «Ева, рожай!» и «Сайбирии». Однако работать вместе Журавлёвым нравится куда больше. Татьяну и Екатерину можно увидеть в нашумевшем фильме «Мастер и Маргарита», где они сыграли комсомолок. На этом совместные проекты не заканчиваются, вместе сёстры снимались для сериалов «Казанова в России. Тайная миссия», «Моя большая тайна» и короткометражки «Метель». В апреле в онлайн-кинотеатре Okko вышел сериал «Гипнозис», в котором три друга с суперспособностями противостоят могущественному противнику. В нём Журавлёвы исполнили роли Виолетты и Камилы.

В профиль: Что мы знаем о Екатерине и Татьяне Журавлёвых
фото: Сёстры Журавлёвы

В перечисленных проектах сёстрам доставались в основном эпизодические роли. Первым большим прорывом в их карьере можно считать сериал «Сёстры». Актрисам хорошо подошли роли разлученных когда-то близнецов, которые спустя много лет нашли друг друга и поменялись жизнями. Для участия в сериале Екатерине и Татьяне пришлось заучивать большие объёмы текста на турецком без прочного знания этого языка. Однако режиссёр сериала Егор Баринов высоко ценил их старания и актёрскую работу в интервью TV Mag: «Помимо того что они актрисы-сёстры-близнецы, также у них была база башкирского языка, то есть их тюркской языковой семьи. Они родом из Уфы, а там в школе изучали башкирский. Среди русских артистов, которые у меня снимались, они превзошли всех во владении турецким».

В профиль: Что мы знаем о Екатерине и Татьяне Журавлёвых
фото: Фото со съёмок сериала "Сёстры"

Сами актрисы признались, что именно о таких ролях грезили уже давно: «Мы с Таней с детства мечтали сняться в кино про близняшек. Когда нам прислали пробы в проект «Сёстры», конечно, мы обрадовались, а когда стали читать сценарий, поняли, что мы должны сделать всё, чтобы нас утвердили». Позже сестры поделились в своём телеграм-канале, что пробы были волнительные: «Напряжение было тотальное. Мы знали, что у нас в руках все козыри, осталось только хорошо выучить турецкие сцены. Тут, конечно, мы впервые столкнулись со сложностями зубрёжки. Язык не поворачивался, мы психовали. На Мосфильме мы зазубривали оставшиеся сложные места сцен».

В профиль: Что мы знаем о Екатерине и Татьяне Журавлёвых
фото: Иван Жвакин и Екатерина Журавлёва на съёмках "Сёстёр"

И всё было не зря: проект возвёл актрис до статуса восходящих звездочек и подарил незабываемый опыт. «Это был мой первый выезд за границу. Улыбка почти не сходила с лица, и глаза были всегда широко открытыми. Море впечатлений: объекты всегда очень красивые, турецкие актеры, ставшие нам хорошими друзьями, несмотря на языковой барьер. Мы часто повторяли друг другу одну фразу: "Мне так жаль, что я не могу понять тебя"», — поделилась Екатерина.

В профиль: Что мы знаем о Екатерине и Татьяне Журавлёвых
фото: Татьяна Журавлёва с Эмиром, сыгравшим сына её героини

Помимо этой и других актёрских работ, Екатерине Журавлёвой удалось попробовать себя и в режиссуре: она поставила спектакль под названием «Рассказ о 7 повешенных», а также работала вторым режиссёром сериала на НТВ «Заговорённый».

В профиль: Что мы знаем о Екатерине и Татьяне Журавлёвых
фото: Екатерина Журавлёва

Насчёт личной жизни сёстры не распространяются. Екатерина встречалась с Александром Гончаровым, однокурсником во ВГИКе, но сейчас пара рассталась. Про отношения Татьяны известно ещё меньше. Журавлёвым не чужд интерес к бьюти-сфере: актрисы экспериментируют с причёсками и макияжем. Но если для Екатерина только пробует свои силы в качестве стилиста и визажиста, то Татьяна уже 4 года профессионально помогает создавать роскошные образы как обычным клиентам, так и невестам перед свадьбами. Лучшая и самая строгая модель для неё — сестра: «Благодаря ей я знаю, что может не понравится клиенту или какое прикосновение кисточкой будет неприятным, ведь она мне тут же говорила всё в лицо и причём не самым милым образом».

В профиль: Что мы знаем о Екатерине и Татьяне Журавлёвых
фото: Макияж Татьяны Журавлёвой

Желаем сёстрам сохранять взаимопонимание несмотря ни на что, и ждём их в новых проектах!
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обсуждение >>
№ 3
Иван Беляев (Москва)   21.07.2025 - 03:55
Да, девушки хоть куда ... читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   20.07.2025 - 20:00
Сыграли в "Сёстрах" довольно-таки не плохо, тем более если учитывая тот факт. что это была их первая совместная работа на главных ролях. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   20.07.2025 - 17:42
Новое красивые лица в современном кино. Пора выбираться из-за спин коллег на главные позиции. Красотки. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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В профиль: Что мы знаем о Екатерине и Татьяне Журавлёвых фотографии
В профиль: Что мы знаем о Екатерине и Татьяне Журавлёвых фотографии
В профиль: Что мы знаем о Екатерине и Татьяне Журавлёвых фотографии
В профиль: Что мы знаем о Екатерине и Татьяне Журавлёвых фотографии
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