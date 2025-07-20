В профиль: Что мы знаем о Екатерине и Татьяне Журавлёвых

В конце июня на телеканале «Россия» вышел сериал «Сёстры», действие которого разворачивается в Стамбуле и в Москве. Главные роли в проекте исполнили Екатерина и Татьяна Журавлёвы, сыгравшие разлученных близнецов, которые выросли в разных странах: Соня — в столице России, а Алиса — в Турции. Кино-Театр.Ру решил повнимательнее присмотреться к актрисам, которые начинают свою большую карьеру!
фото: Сёстры Журавлёвы
Журавлёвы родились в 1998 году в Башкирии, в селе Кандры. Росли сёстры-близнецы не разлей вода, но практически без отца — Александр Журавлёв скончался за пару месяцев до второго дня рождения своих дочек. Актрисы говорят о нём с теплом. Однажды Екатерина признавалась в социальных сетях в том, что скучает до сих пор: «Я не знаю твоего запаха и твоей нежности, но я знаю, что, если бы ты был рядом, было бы всегда радостно, безопасно и счастливо. Я благодарна за то, что ты мой отец, я горда тем, что ношу твою фамилию, я очень сильно люблю и знаю, что через много лет я всё-таки скажу: “О, пап, привет!”, и мы вместе посмеёмся. И как же приятно, когда родные говорят: “Катька, как ты на папку вашего похожа” Спасибо тебе за тебя. За то, что ты был когда-то».
фото: Сёстры Журавлёвы в детстве
Любовь к кино появилась у сестёр ещё в детстве во время семейных просмотров фильмов, поэтому занятия танцами, вокалом и подработка в модельном бизнесе не смогли отвлечь Журавлёвых от мечты стать актрисами. Екатерина и Татьяна добились своего: поступили во ВГИК на курс к Владимиру Грамматикову, и уже во время учёбы участвовали в студенческих спектаклях.
В перечисленных проектах сёстрам доставались в основном эпизодические роли. Первым большим прорывом в их карьере можно считать сериал «Сёстры». Актрисам хорошо подошли роли разлученных когда-то близнецов, которые спустя много лет нашли друг друга и поменялись жизнями. Для участия в сериале Екатерине и Татьяне пришлось заучивать большие объёмы текста на турецком без прочного знания этого языка. Однако режиссёр сериала Егор Баринов высоко ценил их старания и актёрскую работу в интервью TV Mag: «Помимо того что они актрисы-сёстры-близнецы, также у них была база башкирского языка, то есть их тюркской языковой семьи. Они родом из Уфы, а там в школе изучали башкирский. Среди русских артистов, которые у меня снимались, они превзошли всех во владении турецким».
фото: Фото со съёмок сериала "Сёстры"
Сами актрисы признались, что именно о таких ролях грезили уже давно: «Мы с Таней с детства мечтали сняться в кино про близняшек. Когда нам прислали пробы в проект «Сёстры», конечно, мы обрадовались, а когда стали читать сценарий, поняли, что мы должны сделать всё, чтобы нас утвердили». Позже сестры поделились в своём телеграм-канале, что пробы были волнительные: «Напряжение было тотальное. Мы знали, что у нас в руках все козыри, осталось только хорошо выучить турецкие сцены. Тут, конечно, мы впервые столкнулись со сложностями зубрёжки. Язык не поворачивался, мы психовали. На Мосфильме мы зазубривали оставшиеся сложные места сцен».
фото: Иван Жвакин и Екатерина Журавлёва на съёмках "Сёстёр"
И всё было не зря: проект возвёл актрис до статуса восходящих звездочек и подарил незабываемый опыт. «Это был мой первый выезд за границу. Улыбка почти не сходила с лица, и глаза были всегда широко открытыми. Море впечатлений: объекты всегда очень красивые, турецкие актеры, ставшие нам хорошими друзьями, несмотря на языковой барьер. Мы часто повторяли друг другу одну фразу: "Мне так жаль, что я не могу понять тебя"», — поделилась Екатерина.
фото: Татьяна Журавлёва с Эмиром, сыгравшим сына её героини
Помимо этой и других актёрских работ, Екатерине Журавлёвой удалось попробовать себя и в режиссуре: она поставила спектакль под названием «Рассказ о 7 повешенных», а также работала вторым режиссёром сериала на НТВ «Заговорённый».
фото: Екатерина Журавлёва
Насчёт личной жизни сёстры не распространяются. Екатерина встречалась с Александром Гончаровым, однокурсником во ВГИКе, но сейчас пара рассталась. Про отношения Татьяны известно ещё меньше. Журавлёвым не чужд интерес к бьюти-сфере: актрисы экспериментируют с причёсками и макияжем. Но если для Екатерина только пробует свои силы в качестве стилиста и визажиста, то Татьяна уже 4 года профессионально помогает создавать роскошные образы как обычным клиентам, так и невестам перед свадьбами. Лучшая и самая строгая модель для неё — сестра: «Благодаря ей я знаю, что может не понравится клиенту или какое прикосновение кисточкой будет неприятным, ведь она мне тут же говорила всё в лицо и причём не самым милым образом».
фото: Макияж Татьяны Журавлёвой
Желаем сёстрам сохранять взаимопонимание несмотря ни на что, и ждём их в новых проектах!
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