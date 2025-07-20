Любовь живет три года: Егор Корешков и Дарья Авратинская объявили о разводе

Егор Корешков
и Дарья Авратинская
объявили о разводе после трех лет брака. Они опубликовали пост в социальных сетях, в котором сообщили, что приняли непростое для них решение.
«После долгих размышлений и искренних разговоров мы вместе приняли непростое, но обоюдное решение — завершить наш брак.
Это не история про конфликт или обиду. Это история про уважение, благодарность и принятие того, что иногда люди растут в разных направлениях.
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Мы благодарны друг другу за всё, что было: за смех, поддержку, совместные мечты и годы, наполненные смыслом. Каждый из нас уносит с собой не разочарование, а тёплую признательность и искренние пожелания счастья друг другу»
, — написали Дарья и Егор.
Они также добавили, что остаются в хороших отношениях, и попросили с понимаем отнестись к их решению: «Пусть у каждого из нас будет светлый, новый этап — наполненный личным ростом, новыми возможностями и внутренним покоем»
, — написали экс-супруги.
Дарья и Егор начали встречаться в 2021 году, а спустя год стало известно
, что они сыграют свадьбу. Ранее Егор два года состоял в отношениях с Полиной Максимовой
, а также Юлией Хлыниной
.
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