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Любовь живет три года: Егор Корешков и Дарья Авратинская объявили о разводе

20 июля
2025 год

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20 июля 2025
Егор Корешков и Дарья Авратинская объявили о разводе после трех лет брака. Они опубликовали пост в социальных сетях, в котором сообщили, что приняли непростое для них решение.

Любовь живет три года: Егор Корешков и Дарья Авратинская объявили о разводе

«После долгих размышлений и искренних разговоров мы вместе приняли непростое, но обоюдное решение — завершить наш брак. Это не история про конфликт или обиду. Это история про уважение, благодарность и принятие того, что иногда люди растут в разных направлениях. ⠀ Мы благодарны друг другу за всё, что было: за смех, поддержку, совместные мечты и годы, наполненные смыслом. Каждый из нас уносит с собой не разочарование, а тёплую признательность и искренние пожелания счастья друг другу», — написали Дарья и Егор.

Любовь живет три года: Егор Корешков и Дарья Авратинская объявили о разводе

Они также добавили, что остаются в хороших отношениях, и попросили с понимаем отнестись к их решению: «Пусть у каждого из нас будет светлый, новый этап — наполненный личным ростом, новыми возможностями и внутренним покоем», — написали экс-супруги.

Любовь живет три года: Егор Корешков и Дарья Авратинская объявили о разводе

Дарья и Егор начали встречаться в 2021 году, а спустя год стало известно, что они сыграют свадьбу. Ранее Егор два года состоял в отношениях с Полиной Максимовой, а также Юлией Хлыниной.
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Любовь живет три года: Егор Корешков и Дарья Авратинская объявили о разводе фотографии
Любовь живет три года: Егор Корешков и Дарья Авратинская объявили о разводе фотографии
Любовь живет три года: Егор Корешков и Дарья Авратинская объявили о разводе фотографии
Любовь живет три года: Егор Корешков и Дарья Авратинская объявили о разводе фотографии
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