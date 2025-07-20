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«Знаменательный день в жизни каждого военнослужащего»: Глеб Калюжный принял присягу

20 июля
2025 год

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20 июля 2025
Вчера 26-летний Глеб Калюжный, который ушел в армию после того, как на него завели дело об уклонении от службы, принял присягу.

«Знаменательный день в жизни каждого военнослужащего»: Глеб Калюжный принял присягу

«Знаменательный день в жизни каждого военнослужащего! Благодарю вас за любовь и поддержку», — написал Глеб в соцсетях. В беседе с Mash актер рассказал, что за два месяца в казарме набрал восемь килограммов, поскольку в столовой очень вкусно кормят. По его словам, в Семеновском полку он служит «с кайфом». С сослуживцами отношения у актера тоже сложились хорошие: «Есть тот момент, что ребята узнают. Радую их своим присутствием, своим творчеством. Это приятно!» — сказал Глеб. Единственная сложность, с которой столкнулся Калюжный, — это лишение «гражданских возможностей», но он подчеркнул, что «служба — она на то и служба».

«Знаменательный день в жизни каждого военнослужащего»: Глеб Калюжный принял присягу

Вскоре у актера будет первое увольнение, которое продлится всего шесть часов. За это время Калюжный собирается успеть многое: «Сейчас в планах — увидеться с друзьями, с родными, с близкими время провести. По работе решить все моменты. С композитором увидеться, продакшен свой запустить. Понять, так сказать, планы на будущее. Стратегическое планирование, что называется».
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обсуждение >>
№ 4
Венера333   22.07.2025 - 13:30
Чего захотел, и со всеми увидеться, время провести и с композитором повидаться, что-то там написать, планы продумать))) Я за 6 часов успеваю только оклематься после сна и чайку выпить) читать далее>>
№ 3
Матвей Брикун   21.07.2025 - 20:46
... а учитывая, что был выходной день) успеть за 6 часов сделать большой объем работы нереально. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   20.07.2025 - 20:02
Много хочет успеть всего за 6 часов,не выполнимые планы строит. читать далее>>
№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   20.07.2025 - 14:41
О-о-о, теперь ты в армии, на... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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