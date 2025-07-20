«Знаменательный день в жизни каждого военнослужащего»: Глеб Калюжный принял присягу

Вчера 26-летний Глеб Калюжный
, который ушел в армию после того, как на него завели дело об уклонении от службы
, принял присягу.
«Знаменательный день в жизни каждого военнослужащего! Благодарю вас за любовь и поддержку»
, — написал Глеб в соцсетях. В беседе с Mash актер рассказал, что за два месяца в казарме набрал восемь килограммов, поскольку в столовой очень вкусно кормят. По его словам, в Семеновском полку он служит «с кайфом». С сослуживцами отношения у актера тоже сложились хорошие: «Есть тот момент, что ребята узнают. Радую их своим присутствием, своим творчеством. Это приятно!»
— сказал Глеб. Единственная сложность, с которой столкнулся Калюжный, — это лишение «гражданских возможностей», но он подчеркнул, что «служба — она на то и служба».
Вскоре у актера будет первое увольнение, которое продлится всего шесть часов. За это время Калюжный собирается успеть многое: «Сейчас в планах — увидеться с друзьями, с родными, с близкими время провести. По работе решить все моменты. С композитором увидеться, продакшен свой запустить. Понять, так сказать, планы на будущее. Стратегическое планирование, что называется»
.
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