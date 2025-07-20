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«Знаю вещи, которые могут взорвать все как ядерная бомба»: Любовь Толкалина о секретах семьи Михалковых-Кончаловских

20 июля
2025 год

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20 июля 2025
Любовь Толкалина в интервью Светлане Бондарчук откровенно высказалась о своем отношении к семье Михалковых-Кончаловских, частью которой была на протяжении 20 лет. За все время отношений с Егором Кончаловским актрисе, тем не менее, было сложно осознать себя «своей» внутри династии.

«Знаю вещи, которые могут взорвать все как ядерная бомба»: Любовь Толкалина о секретах семьи Михалковых-Кончаловских
фото: Любовь Толкалина и Светлана Бондарчук

«Мне совсем не хочется давать поводы для желтой прессы. Потому что я действительно знаю сильнодействующие вещи, которые могут взорвать все как ядерная бомба. Ну, зачем нам это надо? Это может сделать очень плохо большому количеству людей. Семья — это большая политика. И я просто не имею права говорить какие-то вещи», — поделилась Любовь.

«Знаю вещи, которые могут взорвать все как ядерная бомба»: Любовь Толкалина о секретах семьи Михалковых-Кончаловских
фото: Любовь Толкалина и Егор Кончаловский с дочерью Марией

Актриса отметила, что внутри семьи часто не хватало самого простого — живого, человеческого общения: «На самом деле там внутри семьи очень мало происходит общения, потому что все очень заняты. Ну, это такая семья, каждый человек в которой является частью российской культуры, национальным достоянием. Я как будто никогда не чувствовала себя частью этой семьи. Были какие-то вещи, которые я никак не могла принять, переварить. В такие моменты я просто уходила. Ты не можешь это изменить, можешь только поменять свою точку зрения».
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обсуждение >>
№ 12
Эльнинья   22.07.2025 - 15:16
... Эту семью не потопишь))) читать далее>>
№ 11
Венера333   22.07.2025 - 13:26
Уже дала намек для того, чтобы под семью копали. Теперь заинтересуются все, что такое масштабное произошло в семье. Такие громкие слова произносит. читать далее>>
№ 10
Васильева Екатерина (Севастополь)   22.07.2025 - 12:04
... Красавица. читать далее>>
№ 9
Orbita   22.07.2025 - 08:43
Своими откровениями Любовь опускает не семью Михалковых-Кончаловских, а себя. читать далее>>
№ 8
Матвей Брикун   21.07.2025 - 20:43
Зачем говорить о секретах чужих людей. А они знают её секреты. На 100%. Попахивает возможным шантажом. читать далее>>
Всего сообщений: 12
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персоны
Светлана БондарчукЕгор КончаловскийЛюбовь Толкалина

фотографии >>
«Знаю вещи, которые могут взорвать все как ядерная бомба»: Любовь Толкалина о секретах семьи Михалковых-Кончаловских фотографии
«Знаю вещи, которые могут взорвать все как ядерная бомба»: Любовь Толкалина о секретах семьи Михалковых-Кончаловских фотографии
«Знаю вещи, которые могут взорвать все как ядерная бомба»: Любовь Толкалина о секретах семьи Михалковых-Кончаловских фотографии
«Знаю вещи, которые могут взорвать все как ядерная бомба»: Любовь Толкалина о секретах семьи Михалковых-Кончаловских фотографии
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