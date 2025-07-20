«Знаю вещи, которые могут взорвать все как ядерная бомба»: Любовь Толкалина о секретах семьи Михалковых-Кончаловских

«Мне совсем не хочется давать поводы для желтой прессы. Потому что я действительно знаю сильнодействующие вещи, которые могут взорвать все как ядерная бомба. Ну, зачем нам это надо? Это может сделать очень плохо большому количеству людей. Семья — это большая политика. И я просто не имею права говорить какие-то вещи», — поделилась Любовь.
фото: Любовь Толкалина и Егор Кончаловский с дочерью Марией
Актриса отметила, что внутри семьи часто не хватало самого простого — живого, человеческого общения: «На самом деле там внутри семьи очень мало происходит общения, потому что все очень заняты. Ну, это такая семья, каждый человек в которой является частью российской культуры, национальным достоянием. Я как будто никогда не чувствовала себя частью этой семьи. Были какие-то вещи, которые я никак не могла принять, переварить. В такие моменты я просто уходила. Ты не можешь это изменить, можешь только поменять свою точку зрения».
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