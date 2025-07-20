Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «История рыцаря»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я никогда не чувствовала себя его женщиной»: Любовь Толкалина рассказала, почему ушла от Егора Кончаловского

20 июля
2025 год

Лайфстайл >>
20 июля 2025
Любовь Толкалина и Егор Кончаловский познакомились, когда актриса была студенткой ВГИКа и только начинала карьеру в кино. Между ними завязались отношения, которые продлились два десятилетия, хотя в браке Любовь и Егор официально не состояли. В 2001 году у них родилась дочь Мария, а в 2017 они расстались. В недавнем интервью Светлане Бондарчук Любовь призналась, что никогда не чувствовала себя его женщиной.

«Я никогда не чувствовала себя его женщиной»: Любовь Толкалина рассказала, почему ушла от Егора Кончаловского

«Мне кажется, все девушки в Егора были влюблены, каждая в его присутствии думала, что его внимание обращено именно к ней. Было сложно, как его женщине, с этим справляться. Я никогда не чувствовала себя его женщиной. Я просто думала, что это такая игра, и всегда знала, что она закончится. Так и случилось. У меня как будто бы судьба больше, чем просто быть его женщиной. Решение расстаться принял он, я просто ему сказала, что больше мы не можем быть вместе», — рассказала Любовь.

«Я никогда не чувствовала себя его женщиной»: Любовь Толкалина рассказала, почему ушла от Егора Кончаловского
фото: Любовь Толкалина и Егор Кончаловский с дочерью Марией

Актриса заверила, что ушла от режиссера не из-за его измен: «Люди хотят знать причину. Меня считают страдалицей всея Руси, но, если бы все знали причину, по которой мы расстались, то многие были бы шокированы, тем, что это действительно я сделала. Егор никогда не изменял мне. Он не делал ни больше, ни меньше того, что делает каждый мужчина — может влюбляться по десять раз в день, желать другую женщину», — высказалась Любовь.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Знаю вещи, которые могут взорвать все как ядерная бомба»: Любовь Толкалина о секретах семьи Михалковых-Кончаловских
Поиск по меткам
развод/расставание
персоны
Светлана БондарчукЕгор КончаловскийМария Михалкова-Кончаловская (II)Любовь Толкалина

фотографии >>
«Я никогда не чувствовала себя его женщиной»: Любовь Толкалина рассказала, почему ушла от Егора Кончаловского фотографии
«Я никогда не чувствовала себя его женщиной»: Любовь Толкалина рассказала, почему ушла от Егора Кончаловского фотографии
«Я никогда не чувствовала себя его женщиной»: Любовь Толкалина рассказала, почему ушла от Егора Кончаловского фотографии
«Я никогда не чувствовала себя его женщиной»: Любовь Толкалина рассказала, почему ушла от Егора Кончаловского фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Калининград»

Скорбим

Светлана Акмалова
20 июля ушла из жизни актриса Светлана Акмалова.
Юрий Кара
17 июля ушёл из жизни режиссёр Юрий Кара.
Кайрат Кемалов
17 июля ушёл из жизни актёр Кайрат Кемалов.

День рождения >>

Олег Анофриев
Гражина Байкштите
Василе Брескану
Софья Высоковская
Константин Давыдов
Дарья Легейда
Виктория Лепко
Геннадий Фролов
Людмила Чурсина
Алексей Шутов
Натали Вуд
Джуди Грир
Анна Дымна
Танту Кардинал
Лоран Люка
Дайана Ригг
Джош Холлоуэй
все родившиеся 20 июля >>

Афиша кино >>

Прогулка
мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2003
Без правил
драма, криминальный фильм
Великобритания, 2025
Прости, детка
драма, комедия
Испания, США, Франция, 2025
Герои анекдотов
комедия
Россия, 2025
Заклятие: Последний ритуал
триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Пушистый форсаж: Гран-при
детский фильм, приключения
Германия, Великобритания, 2025
Улыбка. Новый кошмар
мистика, фильм ужасов
Канада, 2024
Шаман
мистика, фильм ужасов
Эквадор, США, 2025
Пила Х
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, Мексика, США, 2023
Дом в огне
комедия, мелодрама, триллер
Испания, 2024
Нейробатя
комедия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?