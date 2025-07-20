«Я никогда не чувствовала себя его женщиной»: Любовь Толкалина рассказала, почему ушла от Егора Кончаловского

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский познакомились, когда актриса была студенткой ВГИКа и только начинала карьеру в кино. Между ними завязались отношения, которые продлились два десятилетия, хотя в браке Любовь и Егор официально не состояли. В 2001 году у них родилась дочь Мария, а в 2017 они расстались. В недавнем интервью Светлане Бондарчук Любовь призналась, что никогда не чувствовала себя его женщиной.
«Мне кажется, все девушки в Егора были влюблены, каждая в его присутствии думала, что его внимание обращено именно к ней. Было сложно, как его женщине, с этим справляться. Я никогда не чувствовала себя его женщиной. Я просто думала, что это такая игра, и всегда знала, что она закончится. Так и случилось. У меня как будто бы судьба больше, чем просто быть его женщиной. Решение расстаться принял он, я просто ему сказала, что больше мы не можем быть вместе», — рассказала Любовь.
фото: Любовь Толкалина и Егор Кончаловский с дочерью Марией
Актриса заверила, что ушла от режиссера не из-за его измен: «Люди хотят знать причину. Меня считают страдалицей всея Руси, но, если бы все знали причину, по которой мы расстались, то многие были бы шокированы, тем, что это действительно я сделала. Егор никогда не изменял мне. Он не делал ни больше, ни меньше того, что делает каждый мужчина — может влюбляться по десять раз в день, желать другую женщину», — высказалась Любовь.
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