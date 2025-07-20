«Хотела завести канал с нюдсами»: Любовь Толкалина призналась, что любит делать откровенные фото

Любовь Толкалина
в новом интервью Светлане Бондарчук
призналась, что любит делать красивые откровенные фотографии. По словам актрисы, она не видит ничего зазорного в том, чтобы делиться нюдсами, особенно, если они сняты с любовью.
«Есть женщины, которые говорят: "Как вам не стыдно, будьте вы прокляты за то, что вы делаете, вы развращаете молодое поколение. Это только для любимого фотографии". А что делать, если эти фотографии снял любимый? И мне хочется этим поделиться, потому что это тоже часть меня. Потому что не так много хороших новостей. В кино я бы никогда не рискнула вот так обнажиться, если бы не сценарий. Я просто должна очень точно знать, для чего я это делаю. У меня была, на самом деле, идея вообще в телеграме завести какой-то такой аккаунт, где будут мои нюдсы, потому что их действительно очень много»
, — рассказала Любовь.
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