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«Хотела завести канал с нюдсами»: Любовь Толкалина призналась, что любит делать откровенные фото

20 июля
2025 год

Лайфстайл >>
20 июля 2025
Любовь Толкалина в новом интервью Светлане Бондарчук призналась, что любит делать красивые откровенные фотографии. По словам актрисы, она не видит ничего зазорного в том, чтобы делиться нюдсами, особенно, если они сняты с любовью.

«Хотела завести канал с нюдсами»: Любовь Толкалина призналась, что любит делать откровенные фото

«Есть женщины, которые говорят: "Как вам не стыдно, будьте вы прокляты за то, что вы делаете, вы развращаете молодое поколение. Это только для любимого фотографии". А что делать, если эти фотографии снял любимый? И мне хочется этим поделиться, потому что это тоже часть меня. Потому что не так много хороших новостей. В кино я бы никогда не рискнула вот так обнажиться, если бы не сценарий. Я просто должна очень точно знать, для чего я это делаю. У меня была, на самом деле, идея вообще в телеграме завести какой-то такой аккаунт, где будут мои нюдсы, потому что их действительно очень много», — рассказала Любовь.

«Хотела завести канал с нюдсами»: Любовь Толкалина призналась, что любит делать откровенные фото

«Хотела завести канал с нюдсами»: Любовь Толкалина призналась, что любит делать откровенные фото

«Хотела завести канал с нюдсами»: Любовь Толкалина призналась, что любит делать откровенные фото

«Хотела завести канал с нюдсами»: Любовь Толкалина призналась, что любит делать откровенные фото
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«Хотела завести канал с нюдсами»: Любовь Толкалина призналась, что любит делать откровенные фото фотографии
«Хотела завести канал с нюдсами»: Любовь Толкалина призналась, что любит делать откровенные фото фотографии
«Хотела завести канал с нюдсами»: Любовь Толкалина призналась, что любит делать откровенные фото фотографии
«Хотела завести канал с нюдсами»: Любовь Толкалина призналась, что любит делать откровенные фото фотографии
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