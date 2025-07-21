Рождение звезды: Джошу Хартнетту исполнилось 47 лет

Джошуа Дэниэл Хартнетт
родился 21 июля 1978 в городе Сент-Пол, штат Миннесота. В юности он серьёзно увлекался футболом, однако из-за травмы о спортивной карьере пришлось забыть.
Оно и к лучшему! Переехав в Калифорнию, Хартнетт начал заниматься актёрским мастерством. Пик карьеры Джоша пришелся на 1998-2002 года: за это время он успел стать секс-символом для поколения миллениалов. Однако в недавнем интервью Variety
актёр признался, что быть «сердцеедом» ему не нравилось: «В мои планы никогда не входило быть сердцеедом. Как мне заставить людей воспринимать меня всерьёз? У меня не хватило ума сделать это, потому что я был так молод. Это оказало на меня влияние, и мне пришлось бороться с этим…Мир видел во мне то, чем я не был на самом деле. Я хотел это исправить
».
Исправление было больше похоже на исчезновение. Но Хартнетт решил не уходить из профессии, а просто поменять свой подход к выбору ролей и с 2020 года начал наверстывать упущенное. Теперь его можно увидеть в «Ловушке
» Шьямалана
, «Операции: “Фортуна”
» Гая Ричи
и «Оппенгеймере
» Кристофера Нолана
. На первом месте в жизни актёра — семья и дети: в 2021 году состоялась его свадьба с актрисой Тэмзин Эджертон
, сейчас пара воспитывает четырёх детей.
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