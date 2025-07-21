Рождение звезды: Джошу Хартнетту исполнилось 47 лет

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СМИ: Михаил Ефремов расстался с женой после 23 лет брака

Почему бы и нет

«Хотела завести канал с нюдсами»: Любовь Толкалина призналась, что любит делать откровенные фото

20 июля

«Я никогда не чувствовала себя его женщиной»: Любовь Толкалина рассказала, почему ушла от Егора Кончаловского

Актриса и режиссёр прожили вместе 20 лет, но официально не были расписаны