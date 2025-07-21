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Александр Горчилин и Мария Миногарова дошли до ЗАГСа

21 июля
2025 год

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21 июля 2025
33-летний Александр Горчилин, который ещё каких-то пять лет назад говорил, что предпочитает одиночество и не очень-то интересуется отношениями и сексом, крепко влюбился в Марию Миногарову и начал действовать стремительно.

Александр Горчилин и Мария Миногарова дошли до ЗАГСа

Сначала он застал Марию врасплох, встав на колени и сделав предложение руки и сердца на глазах у десятков людей с постоянно включенными камерами на смартфонах. А потом не стал затягивать помолвку и повёл свою возлюбленную в ЗАГС. О чём без пяти минут молодожёны доложили в соцсетях, опубликовав для верности фотоотчёт из Дворца бракосочетания "Екатерининский зал".

Александр Горчилин и Мария Миногарова дошли до ЗАГСа

Александр Горчилин и Мария Миногарова дошли до ЗАГСа

Александр Горчилин и Мария Миногарова дошли до ЗАГСа

Александр Горчилин и Мария Миногарова дошли до ЗАГСа
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Александр Горчилин и Мария Миногарова дошли до ЗАГСа фотографии
Александр Горчилин и Мария Миногарова дошли до ЗАГСа фотографии
Александр Горчилин и Мария Миногарова дошли до ЗАГСа фотографии
Александр Горчилин и Мария Миногарова дошли до ЗАГСа фотографии
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