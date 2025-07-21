СМИ: 42-летняя Кейт Босуорт впервые стала мамой

42-летняя Кейт Босуорт
и 47-летний Джастин Лонг
впервые стали родителями, воспользовавшись услугами суррогатной матери. Об этом стало известно благодаря источнику издания Page Six
.
Актёры начали встречаться в 2022 году и поженились спустя год. До встречи с Лонгом Кейт была 8 лет замужем за режиссёром Майклом Полишем
. Начав встречаться, Кейт и Джастин старались не привлекать к себе лишнего внимания, но после того, как их засняли папарацци, актёры постепенно разговорились о своём романе в интервью и соцсетях. Да так разговорились, что не остановишь — по случаю 41 дня рождения жены Джастин накатал в запретграме огромный сентиментальнейший пост, пропитанный любовью и восхищением. А в конце пофантазировал о том, как будет объяснять своим будущим детям, почему запрещает им пользоваться соцсетями, в которых сам когда-то разводил слезоточивую мелодраму. В общем, если верить источникам таблоидов, теперь актёр на шаг ближе к своей мечте о будущем.
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