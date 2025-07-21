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Агата Муцениеце впервые за долгое время встретилась с сыном

21 июля
2025 год

Лайфстайл >>
21 июля 2025
Переставшая скрывать беременность Агата Муцениеце открыла новую главу своей жизни и, кажется, старые раны начали потихоньку затягиваться. Пока в суде продолжают идти разбирательства по поводу опеки над старшим сыном Агаты и Павла Прилучного Тимофеем, актриса потихоньку налаживает отношения с сыном. Известно, что на фоне конфликта с Прилучным отношения с Тимофеем у Агаты очень испортились — актриса несколько месяцев не виделась с сыном, и есть большая вероятность, что инициатором этого разлада был сам Тимофей, который предпочёл жить с отцом. Но недавно Агата и Тимофей впервые провели время вместе после долгой разлуки, чем актриса немедленно похвасталась в соцсетях, опубликовав видео с детьми.

Агата Муцениеце впервые за долгое время встретилась с сыном

А вчера актриса устроила гендерный утренник — праздник, на котором объявляется пол будущего ребёнка. На празднике побывали дети Агаты Мия и Тимофей, а также её жених Пётр Дранга и подруги Наталья Земцова, Елена Дудина и Анна Банщикова. Кого именно ждёт Агата, нам пока так и не рассказали, но по деталям в розовых тонах можно предположить, что у актрисы родится девочка.

Агата Муцениеце впервые за долгое время встретилась с сыном
фото: Пётр Дранга и Агата Муцениеце

Агата Муцениеце впервые за долгое время встретилась с сыном
фото: Агата Муцениеце с Петром Дрангой и детьми Тимофеем и Мией

Агата Муцениеце впервые за долгое время встретилась с сыном
фото: Агата Муцениеце и Елена Дудина
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№ 2
TanaS   21.07.2025 - 18:34
Панама у Тима не вписывается в общую идиллию. Ребенок протестует. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   21.07.2025 - 17:50
Давно было пора наладить отношения. Судя по фото, Агата реально использовала "лысую накладку" для роли в кино, а не брила волосы. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Агата Муцениеце впервые за долгое время встретилась с сыном фотографии
Агата Муцениеце впервые за долгое время встретилась с сыном фотографии
Агата Муцениеце впервые за долгое время встретилась с сыном фотографии
Агата Муцениеце впервые за долгое время встретилась с сыном фотографии
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