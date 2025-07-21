«Мне 58 и я прилагаю усилия»: Рената Литвинова о "несуществующих секретах красоты"

Когда смотришь на фотографии Ренаты Литвиновой
и Джареда Лето
, невольно начинаешь думать о том, что эликсир молодости из фильма «Смерть ей к лицу»
действительно где-то существует. Но увы, хорошая физическая форма всё ещё зависит от диеты и спорта. О чём Литвинова рассказала в своём телеграм-канале
. Актриса и режиссёр опубликовала снимки из недавней фотосессии
для обложки Harper's Bazaar, на которых ей не дашь и 40, и написала что в свои 58 лет прилагает некоторые усилия для того, чтобы оставаться такой.
Первое, что помогает Ренате быть в тонусе — это, как ни странно, спорт. Это в 30 лет Литвинова могла себе позволить рассуждения в духе
сало — сила, спорт —могила «Пока ты там переоденешься в раздевалке спортзала, твоя жизнь пролетит мимо, а вот настоящие долгожители лежат дома на кроватке, берегут энергию и читают умные книжки»
. Но спустя пару десятков лет выяснилось, что от лежания в кроватке бывают только пролежни и мышечная атрофия. А жизнь, молодость и энергия добываются в движении. В 2021 году в интервью
иноагенту Дмитрию Быкову
* актриса призналась, что преодолев ненависть к спорту, вынуждена была им заниматься для поддержания "оболочки" и даже пытается приучить к спорту свою дочь Ульяну. «Всего час в день. Это час на оболочку. Моя оболочка — это часть работы. И это тоже работа — сохранять оболочку. И это, кстати, адский геморрой».
Время на спорт актриса выделяет по утрам, занимаясь теннисом и плаванием: «Вот сегодняшние фото с тренировки на корте. Я ни разу не теннисист , но каждое утро тренировка с 9.00. Час. А после на море — час плаванья. А в Париже — в тренажерном зале или просто дома, обожаю рутину с гантелями или резинками, даже за монтажным столом или перед телевизором. И про еду — завтрак у меня сегодня был — чашка кофе. Обед - скромная порция рыбы»
, — рассказала Литвинова. Но за такие мучения актриса вознаграждает себя шампанским: «Конечно, особенно на море, я выпиваю любимое шампанское — без подсчета бокалов, вот в этом и состоит весь мой пищевой грех. Радоваться важнее».
В интервью журналу Harper's Bazaar актриса также упомянула, что важнейшим элементом гардероба для неё является шёлковая пижама
, покрывающая всё тело — шёлк, по мнению Литвиновой, защищает кожу от старения.
* внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов 29.07.22
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