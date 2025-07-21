Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «История рыцаря»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

СМИ: Михаил Ефремов расстался с женой после 23 лет брака

21 июля
2025 год

Лайфстайл >>
21 июля 2025
Согласно источникам новостного телеграм-канала SHOT, недавно освободившийся из колонии Михаил Ефремов разошёлся со своей женой Софьей Кругликовой. По слухам, супруги в последнее время постоянно конфликтовали, причём даже во время свиданий в исправительной колонии. Авторы телеграм-канала связывают эти конфликты с другой сплетней: за несколько месяцев до освобождения Ефремов якобы провёл три дня в спецблоке ИК с 41-летней Дарьей Белоусовой, роман с которой актёру приписывали ещё до ДТП.

СМИ: Михаил Ефремов расстался с женой после 23 лет брака

Официальное заявление о разводе Михаил и Софья пока не подали, но "источник из окружения семьи" уверен, что это вопрос времени: «Сейчас уже точно ничего вернуть не получится, но возможно сам "бюрократический факт развода" пока отложат из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ».

СМИ: Михаил Ефремов расстался с женой после 23 лет брака

Софья Кругликова — пятая жена Ефремова. Они поженились в 2002 году и воспитывали вместе троих детей: дочерей Веру и Надежду и сына Бориса, которому ещё нет 16 лет.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Никита Михалков дал работу Михаилу Ефремову
Жена Михаила Ефремова призналась, что нуждается в финансовой поддержке
Поиск по меткам
развод/расставаниеслухи
персоны
Дарья Белоусова (II)Михаил Ефремов

фотографии >>
СМИ: Михаил Ефремов расстался с женой после 23 лет брака фотографии
СМИ: Михаил Ефремов расстался с женой после 23 лет брака фотографии
СМИ: Михаил Ефремов расстался с женой после 23 лет брака фотографии
СМИ: Михаил Ефремов расстался с женой после 23 лет брака фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Калининград»

Скорбим

Светлана Акмалова
20 июля ушла из жизни актриса Светлана Акмалова.
Юрий Кара
17 июля ушёл из жизни режиссёр Юрий Кара.

День рождения >>

Павел Ващилин
Нонна Гришаева
Елена Добронравова
Софья Донианц
Нина Дробышева
Анна Кузина
Илья Носков
Глеб Стриженов
Пётр Щербаков
Джастин Барта
Шарлотта Генсбур
Лэнс Гест
Дэвид Дастмалчян
Энтони Стеффен
Робин Уильямс
Джош Хартнетт
все родившиеся 21 июля >>

Афиша кино >>

Прогулка
мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2003
Без правил
драма, криминальный фильм
Великобритания, 2025
Прости, детка
драма, комедия
Испания, США, Франция, 2025
Герои анекдотов
комедия
Россия, 2025
Заклятие: Последний ритуал
триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Пушистый форсаж: Гран-при
детский фильм, приключения
Германия, Великобритания, 2025
Улыбка. Новый кошмар
мистика, фильм ужасов
Канада, 2024
Шаман
мистика, фильм ужасов
Эквадор, США, 2025
Пила Х
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, Мексика, США, 2023
Нейробатя
комедия
Россия, 2025
Дом в огне
комедия, мелодрама, триллер
Испания, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?