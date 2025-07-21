СМИ: Михаил Ефремов расстался с женой после 23 лет брака

Согласно источникам новостного телеграм-канала SHOT
, недавно освободившийся
из колонии Михаил Ефремов
разошёлся со своей женой Софьей Кругликовой
. По слухам, супруги в последнее время постоянно конфликтовали, причём даже во время свиданий в исправительной колонии. Авторы телеграм-канала связывают эти конфликты с другой сплетней
: за несколько месяцев до освобождения Ефремов якобы провёл три дня в спецблоке ИК с 41-летней Дарьей Белоусовой
, роман с которой актёру приписывали ещё до ДТП.
Официальное заявление о разводе Михаил и Софья пока не подали, но "источник из окружения семьи" уверен, что это вопрос времени: «Сейчас уже точно ничего вернуть не получится, но возможно сам "бюрократический факт развода" пока отложат из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ».
Софья Кругликова — пятая жена Ефремова. Они поженились в 2002 году и воспитывали вместе троих детей: дочерей Веру и Надежду и сына Бориса, которому ещё нет 16 лет.
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