Агата Муцениеце и Пётр Дранга раскрыли пол будущего ребёнка

Зато его сестра и мама получали огромное удовольствие от праздника, танцуя среди мыльных пузырей. А в конце, когда ставки уже были сделаны, Агата, Пётр и Тимофей с Мией нажали на кнопку, и в небо вылетели столбы красного дыма символизируюшего рождение девочки.
«Я от переизбытка эмоций почти не спала .. Давно я так не ревела от счастья! Да что там давно, мне кажется я никогда так не ревела от счастья. Погода была чудесной, гости - самые лучшие, мои дети рядом. Пишу и опять реву! Спасибо жизнь! Спасибо человеку, который изменил мою жизнь и снова заставил поверить!», — написала Агата, опубликовав фотографии с праздника.
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