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Агата Муцениеце и Пётр Дранга раскрыли пол будущего ребёнка

22 июля
2025 год

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22 июля 2025
На днях Агата Муцениеце и Пётр Дранга устроили гендерную вечеринку, на которой будущие родители и их друзья узнали пол ребёнка. На празднике присутствовал старший сын Агаты и Павла Прилучного Тимофей, с которым актриса не виделась несколько месяцев. И судя по выражению лица мальчика, энтузиазма по поводу происходящего он не испытывал, причём демонстративно.

Агата Муцениеце и Пётр Дранга раскрыли пол будущего ребёнка
фото: Тимофей, Пётр, Агата и Мия

Зато его сестра и мама получали огромное удовольствие от праздника, танцуя среди мыльных пузырей. А в конце, когда ставки уже были сделаны, Агата, Пётр и Тимофей с Мией нажали на кнопку, и в небо вылетели столбы красного дыма символизируюшего рождение девочки.

Агата Муцениеце и Пётр Дранга раскрыли пол будущего ребёнка

Агата Муцениеце и Пётр Дранга раскрыли пол будущего ребёнка

Агата Муцениеце и Пётр Дранга раскрыли пол будущего ребёнка

«Я от переизбытка эмоций почти не спала .. Давно я так не ревела от счастья! Да что там давно, мне кажется я никогда так не ревела от счастья. Погода была чудесной, гости - самые лучшие, мои дети рядом. Пишу и опять реву! Спасибо жизнь! Спасибо человеку, который изменил мою жизнь и снова заставил поверить!», — написала Агата, опубликовав фотографии с праздника.

Агата Муцениеце и Пётр Дранга раскрыли пол будущего ребёнка

Агата Муцениеце и Пётр Дранга раскрыли пол будущего ребёнка

Агата Муцениеце и Пётр Дранга раскрыли пол будущего ребёнка

Агата Муцениеце и Пётр Дранга раскрыли пол будущего ребёнка
фото: Пётр и Агата

Агата Муцениеце и Пётр Дранга раскрыли пол будущего ребёнка
фото: Агата и Елена Дудина

Агата Муцениеце и Пётр Дранга раскрыли пол будущего ребёнка
фото: Пётр Дранга и Анатолий Руденко
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Агата Муцениеце и Пётр Дранга раскрыли пол будущего ребёнка фотографии
Агата Муцениеце и Пётр Дранга раскрыли пол будущего ребёнка фотографии
Агата Муцениеце и Пётр Дранга раскрыли пол будущего ребёнка фотографии
Агата Муцениеце и Пётр Дранга раскрыли пол будущего ребёнка фотографии
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