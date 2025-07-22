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Ирина Тонева проболталась о том, что у Павла Артемьева родился ребёнок

22 июля
2025 год

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22 июля 2025
Музыкант и актёр Павел Артемьев ведёт закрытый образ жизни, но, как известно, если ты сам молчишь как партизан, за тебя всё расскажут друзья. Солистка группы "Фабрика" и давняя подруга Павла Ирина Тонева в эфире шоу «Переговорка» на «Радио 1» случайно проболталась о том, что Артемьев стал отцом.

Ирина Тонева проболталась о том, что у Павла Артемьева родился ребёнок
фото: Павел Артемьев и Ирина Тонева

«Паша папой стал недавно. Ну, пару лет назад. Я говорю ему: "Паш, давай песню напишем, давай встретимся". Он такой, мол, давай. Если я возьму инициативу в свои руки, то всё будет. Но у меня были другие дела... Мы ведь важное всегда откладываем», — рассказала Ирина.

Ирина Тонева проболталась о том, что у Павла Артемьева родился ребёнок
фото: Инна Сухорецкая и Павел Артемьев

О том, кто является матерью ребёнка, ничего не известно, но можно предположить, что это актриса Театра Наций Инна Сухорецкая, с которой Артемьев выступает на концертах своей группы.
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фотографии >>
Ирина Тонева проболталась о том, что у Павла Артемьева родился ребёнок фотографии
Ирина Тонева проболталась о том, что у Павла Артемьева родился ребёнок фотографии
Ирина Тонева проболталась о том, что у Павла Артемьева родился ребёнок фотографии
Ирина Тонева проболталась о том, что у Павла Артемьева родился ребёнок фотографии
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