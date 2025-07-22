Ирина Тонева проболталась о том, что у Павла Артемьева родился ребёнок

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Актриса и режиссёр прожили вместе 20 лет, но официально не были расписаны

«Я никогда не чувствовала себя его женщиной»: Любовь Толкалина рассказала, почему ушла от Егора Кончаловского

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Виктор Логинов: «Гена Букин — это герой вне времени»

Популярный актер — об очередном возвращении к образу отца самого популярного телевизионного семейства, о внешних и внутренних изменения своего героя и о том, почему ему поставили памятник