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Отдел кадров: Марк Эйдельштейн, Тимоти Шаламе и Марго Робби

22 июля
2025 год

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22 июля 2025
Без лишних слов приступаем к внимательному разглядыванию фотосессий для глянца и рекламы второй декады июля с участием Лины Данэм, Эммы Стоун, Умы Турман, Шарлиз Терон, Моники Беллуччи, Самары Уивинг, Ванессы Кирби, Тимоти Шаламе, Уолтона Гоггинса, Шэрон Стоун, Марго Робби и Марка Эйдельштейна.

Отдел кадров: Марк Эйдельштейн, Тимоти Шаламе и Марго Робби
фото: Лина Данэм для Interview

Отдел кадров: Марк Эйдельштейн, Тимоти Шаламе и Марго Робби
фото: Лина Данэм для Interview

Отдел кадров: Марк Эйдельштейн, Тимоти Шаламе и Марго Робби
фото: Эмма Стоун для кампании Louis Vuitton Fall 2025

Отдел кадров: Марк Эйдельштейн, Тимоти Шаламе и Марго Робби
фото: Шарлиз Терон и Ума Турман для The New York Times

Отдел кадров: Марк Эйдельштейн, Тимоти Шаламе и Марго Робби
фото: Самара Уивинг для The Laterals

Отдел кадров: Марк Эйдельштейн, Тимоти Шаламе и Марго Робби
фото: Ванесса Кирби для Vogue CS

Отдел кадров: Марк Эйдельштейн, Тимоти Шаламе и Марго Робби
фото: Марк Эйдельштейн для журнала "Москвичка"

Отдел кадров: Марк Эйдельштейн, Тимоти Шаламе и Марго Робби
фото: Марк Эйдельштейн для журнала "Москвичка"

Отдел кадров: Марк Эйдельштейн, Тимоти Шаламе и Марго Робби
фото: Тимоти Шаламе для новой кампании приложения Cashapp

Отдел кадров: Марк Эйдельштейн, Тимоти Шаламе и Марго Робби
фото: Уолтон Гоггинс для Mr Porter

Отдел кадров: Марк Эйдельштейн, Тимоти Шаламе и Марго Робби
фото: Марго Робби для Bazaar France

Отдел кадров: Марк Эйдельштейн, Тимоти Шаламе и Марго Робби
фото: Шэрон Стоун для Schön! Switzerland

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Отдел кадров: Марк Эйдельштейн, Тимоти Шаламе и Марго Робби фотографии
Отдел кадров: Марк Эйдельштейн, Тимоти Шаламе и Марго Робби фотографии
Отдел кадров: Марк Эйдельштейн, Тимоти Шаламе и Марго Робби фотографии
Отдел кадров: Марк Эйдельштейн, Тимоти Шаламе и Марго Робби фотографии
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