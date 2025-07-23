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Министерство талантов: Леонела Мантурова, Дмитрий Улюкаев и другие дети чиновников в кадре и за кадром

23 июля
2025 год

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23 июля 2025
На прошлой неделе стало известно, что дочь бывшего зампреда правительства РФ Игоря Шувалова Мария Шувалова была возведена в ранг солисток Большого театра. Как и известие о дебюте Марии в балете "Анюта", новость о карьерном взлёте вызвала резонанс в сети. На артистку опять обрушился шквал общественной критики: и её опять обвинили в профнепригодности и в получении главной роли благодаря связям отца. Начитавшись ядовитых комментариев Кино-Театр.Ру решил набросить на вентилятор припомнить, кто ещё из российских и зарубежных артистов вырос в семье политиков и чиновников.

Министерство талантов: Леонела Мантурова, Дмитрий Улюкаев и другие дети чиновников в кадре и за кадром
фото: Мария Шувалова

В Голливуде подобным родством никого не удивить. Патрик Шварценеггер, например, успевает и сниматься в кино, и работать моделью, и строить свой собственный бизнес: во время учёбы в колледже он успел открыть сеть пиццерий, а сейчас активно развивает бренд протеиновых батончиков MOSH. Бытует мнение, что причины успеха кроются в родительской поддержке. Отец Патрика Арнольд Шварценеггер, помимо ярких ролей в кино, прославился и политической карьерой: он занимал пост губернатора Калифорнии на протяжении семи лет. А мама Патрика Мария Шрайвер и вовсе является племянницей бывшего президента США Джона Кеннеди.

Министерство талантов: Леонела Мантурова, Дмитрий Улюкаев и другие дети чиновников в кадре и за кадром
фото: Шварценеггеры

Недавно скончался Джулиан МакМэхон, знакомый нам по «Зачарованным» и «Фантастической четвёрке». При жизни его знали не только как актёра, но и как сына Уильяма МакМэхона, занимавшего в 1970-х пост премьер-министра Австралии. У Эми Шумер — звезды фильмов «Красотка на всю голову» и «Девушка без комплексов» — также есть родственные связи в высших кругах: её кузен Чак Шумер — лидер демократического меньшинства в Сенате США.

Министерство талантов: Леонела Мантурова, Дмитрий Улюкаев и другие дети чиновников в кадре и за кадром
фото: Эми Шумер

В перипетиях семейных связей случаются и по-настоящему забавные случаи: например, Брэд Питт — родственник Барака Обамы, правда, аж в девятом колене, а Бен Аффлек приходится бывшему президенту Америки 11-юродным братом. В прошлом Голливуда подобных историй было не меньше: Мэрилин Монро — кузина Джорджа У. Буша-младшего, Том Хэнкс — троюродный брат Авраама Линкольна в четвёртом поколении, а Джеймс Дин — двоюродный брат Ричарда Никсона.

Министерство талантов: Леонела Мантурова, Дмитрий Улюкаев и другие дети чиновников в кадре и за кадром
фото: Брэд Питт

В России же дети политиков и чиновников чаще всего идут по стопам своих родителей и лишь немногие обращаются к искусству. Однако такие примеры есть. Как известно, Ксения Собчак попробовала свои силы примерно везде, прежде чем остановиться на журналистике. Её актёрские способности можно оценить, посмотрев «Золотой ключик» и «Воры и проститутки. Приз — полёт в космос». А вот сын Дмитрия Медведева полным метром похвастаться не может. Илья в 2008 году снялся в нескольких выпусках «Ералаша», но на этом его увлечение кино завершилось. Сейчас Илье Медведеву 30 лет и он активно строит политическую карьеру.

Министерство талантов: Леонела Мантурова, Дмитрий Улюкаев и другие дети чиновников в кадре и за кадром
фото: Илья Медведев в Ералаше

Сын екатеринбургского чиновника Сергея Тушина Иван начал свой путь в кино по-настоящему изящно: в свои 14 лет он исполнил роль маленького аиста в фильме Алексея Федорченко «Овсянки». Ленту показали на фестивале в Венеции, но дальше участия в двух проектах актёрская карьера не пошла. При этом за «Двенадцатое лето» юного Ивана Тушина успели наградить как на фестивале детского кино в Цзянъине, так и на «Кинотаврике». «Комсомольской правде» он рассказал, что никогда и не ставил перед собой целей прославиться в кино: «Я вообще-то не хотел сниматься, меня мама заставила, сказала, что от тебя не убудет, если попробуешься».

Министерство талантов: Леонела Мантурова, Дмитрий Улюкаев и другие дети чиновников в кадре и за кадром
фото: Иван Тушин

Однако не все дети политиков стремятся в кадр. Дмитрий Улюкаев — оператор международного хита «Папа, сдохни» Кирилла Соколова и «Страны 03» Василия Сигарёва. Отец Дмитрия — печально известный бывший министр экономразвития РФ Алексей Улюкаев, осуждённый в 2017 году за получение взятки в размере двух миллионов долларов. Приговорённый к 8 годам заключения, Улюкаев отсидел пять с половиной лет и вышел на свободу по УДО в 2022 году. В материале РИА Новости Дмитрий уверяет, что фамилия в работе не мешает: «Оператор — очень конкретная профессия, результат всегда на экране, а слова излишни. Мои работы говорят сами за себя — коллеги принимают, трудностей с известной фамилией не возникает».

Министерство талантов: Леонела Мантурова, Дмитрий Улюкаев и другие дети чиновников в кадре и за кадром
фото: Дмитрий Улюкаев

Недавнее участие дочери вице-премьера России Дениса Мантурова в съёмках фильма «Злой город» также породило волну обсуждений. Для Леонелы Мантуровой одна из главных ролей в историческом боевике Константина Буслова — дебют в кино. В интервью изданию Hello начинающая актриса рассказала, что известность старается заработать без помощи семьи: «Никогда не возникало ощущения, что так уж много людей меня знает. Определенная узнаваемость из-за фамилии, конечно же, есть. Но мне действительно важно реализовывать себя — и я делаю это в той профессии, где у моей семьи нет какой-то предыстории или, скажем так, проторенной дорожки. Мой путь не пересекается с деятельностью родителей. Да, я начинающая актриса. Приходится много работать, чтобы показать — я могу делать то, что выбрала».

Министерство талантов: Леонела Мантурова, Дмитрий Улюкаев и другие дети чиновников в кадре и за кадром
фото: Леонела Мантурова

Ещё каких-то 7 лет назад ничего подобного в планах Леонелы не было. Получив степень магистра искусств в МГУ, Мантурова занималась производством товаров для конного спорта (который распространяла в своей же сети магазинов) и мечтала о детях и собственной конной школе в Крыму.

Министерство талантов: Леонела Мантурова, Дмитрий Улюкаев и другие дети чиновников в кадре и за кадром
фото: Леонела Мантурова
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Дочь экс-зампреда правительства России Мария Шувалова стала примой Большого театра
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Министерство талантов: Леонела Мантурова, Дмитрий Улюкаев и другие дети чиновников в кадре и за кадром фотографии
Министерство талантов: Леонела Мантурова, Дмитрий Улюкаев и другие дети чиновников в кадре и за кадром фотографии
Министерство талантов: Леонела Мантурова, Дмитрий Улюкаев и другие дети чиновников в кадре и за кадром фотографии
Министерство талантов: Леонела Мантурова, Дмитрий Улюкаев и другие дети чиновников в кадре и за кадром фотографии
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