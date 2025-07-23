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«Я так боюсь не успеть»: Рената Литвинова о страхе смерти и "ментальной молодости"

23 июля
2025 год

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23 июля 2025
58-летняя Рената Литвинова продолжает раскрывать подписчикам своего телеграм-канала "рецепты нестарения". В первом выпуске Рената отдала должное омолаживающей силе спорта. А во второй части актриса заговорила о тревоге, которая заставляет её всё время быть при деле.

«Я так боюсь не успеть»: Рената Литвинова о страхе смерти и ментальной молодости

«Кроме генетики, спорта, контроля над едой и употребления неотравленного шампанского, всё-таки наиважнейшим моим секретом является «ментальная молодость» . Это и мой секрет и, возможно, моя проблема. Я никогда не могу успокоиться — даже если прошла всего неделя после окончания какой-то большой работы (съёмки, спектакля, монтажа), а я не занялась чем-то новым, я сразу перестаю себя уважать! На меня опускается чёрная тревога и я рвусь в новые проекты, неважно какие, будь то показ мод, съёмки, новая пьеса или сценарий - я одержимая антибездельница. «Я так боюсь не успеть хотя бы что-то успеть!» . По наблюдениям моих близких - именно это моё главное омоложение. Я в работе - и тогда я порядке. И ещё мне важно - любить и быть любимой, но можно ли это назвать секретом?»

«Я так боюсь не успеть»: Рената Литвинова о страхе смерти и ментальной молодости

Любой психотерапевт средней руки, окончивший трёхмесячные онлайн-курсы, объяснил бы Ренате, что обсессивное, пропитанное тревогой желание всё время что-то делать, высекая глубокий след в искусстве — один из симптомов даже не страха старения, а страха смерти. Пользуясь случаем, Кино-Театр.Ру советует Ренате и всем, кого мучают подобные симптомы, почитать книгу Ирвина Ялома «Вглядываясь в солнце». Не то чтобы это прям поможет...Но полегче станет.
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№ 1
Венера333   23.07.2025 - 14:07
Такая же помешанность на шелковом белье у нее)) Как ни крути, старость настигнет каждого, сколько не старайся, всё равно что-то да не успеешь. читать далее>>
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«Я так боюсь не успеть»: Рената Литвинова о страхе смерти и "ментальной молодости" фотографии
«Я так боюсь не успеть»: Рената Литвинова о страхе смерти и "ментальной молодости" фотографии
«Я так боюсь не успеть»: Рената Литвинова о страхе смерти и "ментальной молодости" фотографии
«Я так боюсь не успеть»: Рената Литвинова о страхе смерти и "ментальной молодости" фотографии
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