«Я так боюсь не успеть»: Рената Литвинова о страхе смерти и "ментальной молодости"

58-летняя Рената Литвинова
продолжает раскрывать подписчикам своего телеграм-канала "рецепты нестарения". В первом выпуске
Рената отдала должное омолаживающей силе спорта. А во второй части
актриса заговорила о тревоге, которая заставляет её всё время быть при деле.
«Кроме генетики, спорта, контроля над едой и употребления неотравленного шампанского, всё-таки наиважнейшим моим секретом является «ментальная молодость» . Это и мой секрет и, возможно, моя проблема. Я никогда не могу успокоиться — даже если прошла всего неделя после окончания какой-то большой работы (съёмки, спектакля, монтажа), а я не занялась чем-то новым, я сразу перестаю себя уважать! На меня опускается чёрная тревога и я рвусь в новые проекты, неважно какие, будь то показ мод, съёмки, новая пьеса или сценарий - я одержимая антибездельница. «Я так боюсь не успеть хотя бы что-то успеть!» . По наблюдениям моих близких - именно это моё главное омоложение. Я в работе - и тогда я порядке. И ещё мне важно - любить и быть любимой, но можно ли это назвать секретом?»
Любой психотерапевт средней руки, окончивший трёхмесячные онлайн-курсы, объяснил бы Ренате, что обсессивное, пропитанное тревогой желание всё время что-то делать, высекая глубокий след в искусстве — один из симптомов даже не страха старения, а страха смерти. Пользуясь случаем, Кино-Театр.Ру
советует Ренате и всем, кого мучают подобные симптомы, почитать книгу Ирвина Ялома «Вглядываясь в солнце»
. Не то чтобы это прям поможет...Но полегче станет.
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