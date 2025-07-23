Никита Высоцкий высказался о провокациях и соблазнах, поджидающих Михаила Ефремова на свободе

Никита Высоцкий вместе с Иваном Охлобыстиным последовательно поддерживали Михаила Ефремова с момента ДТП с летальным исходом. Актёры давно дружат и Высоцкий регулярно навещал Михаила, пока тот отбывал срок в колонии, а также был в числе тех, кто встретил актёра после освобождения.
фото: Никита Высоцкий встретил Михаила Ефремова из колонии
В интервьюДавиду Виннеру Никита Владимирович опроверг опасения собеседника, который предположил, что первым шагом Ефремова на пути восстановления карьеры будет какое-нибудь интервью на одном из крупных ютюб-каналов (толстый намёк на Собчак), которое, скорее всего, лишь навредит актёру, как уже навредило многим.
фото: Никита Высоцкий
«Насколько я понимаю, Миша не настроен на какое-то позиционирование себя. Он хочет работать, но прямо сейчас ему надо прийти в себя. Переход из обычной жизни в тюремную — это тяжело и болезненно. Но и обратно, оказывается, тоже непросто. У него есть проблемы со здоровьем, которые он решает. И насколько я знаю, он не готовит никакого большого интервью», — заверил Высоцкий.
фото: Никита Высоцкий и Михаил Ефремов
Но то, что вокруг Ефремова всегда будут люди, которые попытаются воспользоваться им в своих целях, Высоцкий не сомневается. «Людей, которые будут его провоцировать или поощрать в каких-то его слабостях — много. Когда он сидел, я, наверное, имел на него влияние. Мы много общались, Сейчас, когда он вышел на свободу, этого влияния уже нет. Но я думаю, он знает, что если я ему нужен...Мы много лет вместе, это уже не дружба, а почти родственные связи. И таких людей, как я, которые настроены на то, чтобы помочь, а не оторвать и откусить от него, у него достаточно».
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