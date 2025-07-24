В профиль: Что мы знаем об Ольге Бодровой

Родители Ольги познакомились в весьма экзотическом месте — на Кубе. Светлана была в отпуске, а Сергей работал ведущим программы «Взгляд». Позже в специальном очерке для журнала «Домовой» он признавался, что Светлана покорила его почти с первого взгляда: «...Идеальную женщину я встретил 27 июля 1997. Узнать ее было нетрудно. Дело в том, что о ней я впервые задумался достаточно рано — лет, наверное, в шесть. У нее было красивое лицо, красивая фигура, лет ей было около тридцати… В общем, она была абсолютно привлекательна. Единственное, мне казалось, имя ее должно было бы быть то ли Надя, то ли Люба. Ну а в остальном это и была та ИЖ, которую я встретил на Кубе».
фото: Сергей и Светлана Бодровы
Спустя несколько месяцев пара поженилась, и Ольга стала их первым ребёнком. Главная трагедия в семье Бодровых произошла, когда девочке было всего 4 года, а её младшему брату Саше не исполнилось и месяца. Во время съёмок картины «Связной» в Кармадонском ущелье сошёл ледник Колка. Съёмочная группа, составлявшая более ста человек, была похоронена заживо. Тело Сергея Бодрова до сих пор не найдено. Несмотря на то, что отец рано ушёл из жизни, в сознании дочери сохранился его светлый образ. «Помню, как он сидит в деревне в зеленом кресле и пьет чай с лимоном непременно из большой чашки. Помню его улыбку. И просто свет — я запомнила его светлым прежде всего. А еще у нас остались папины вещи, и я раньше любила надевать его любимые свитера. Да, кстати, он в жизни такие же свитера носил, как и в «Брате». Когда мы вместе смотрели «Брата 2», во время сцены на кладбище я спросила: «Папа, а почему идет дождь, а ты без шапки?» Ну вот такая была детская реакция. А он там трупы таскает…» — рассказала актриса Кинопоиску, отметив, что не хочет, чтобы образ отца был связан только лишь с культовым «Братом». «Я прекрасно понимаю, что «Брат 2» — фильм своей эпохи; я понимаю, почему люди до сих пор его помнят и любят. К сожалению, так размылись границы, что Сергей Бодров стал Данилой Багровым, Сергей Бодров стал Братом. Я не знаю, как к этому относиться, потому что для меня он человек. Мне больше всего нравятся его роли в «Кавказском пленнике» и в фильме «Восток-Запад»».
фото: Сергей и Светлана Бодровы с дочкой Ольгой и новорождённым сыном Александром
Изначально Оля хотела стать журналистом и думала о поступлении в МГУ, но, осознав, что не сможет искренне полюбить это дело, решила поступать в театральный вуз. В интервью The Blueprint актриса рассказала, что решила действовать по зову сердца: «Мне кажется, это очень важно. Заниматься тем, что ты любишь. Когда люди не любят то, что они делают, ездят злые в метро, угрюмые, грубят друг другу, нервничают. Я так не хотела. Я всегда любила театр, но в детстве не ходила в театральные студии, не занималась всерьез. И вдруг оно всплыло откуда-то изнутри. Я стала интересоваться, углубляться, пошла на подготовительные курсы в Школу-студию МХАТ, потом поступать». Убедиться в правильности выбранного пути помог крёстный отец — главный редактор телекомпании «ВИD» Сергей Кушнерёв. Именно он стал водить Ольгу в театры и знакомить с актёрами. Артистка поступила на режиссёрский факультет ГИТИСа и попала в мастерскую Леонида Хейфеца. Во время учёбы она играла в нескольких спектаклях, а после окончания института была приглашена в труппу театра «Мастерская Петра Фоменко». Дебютной, и весьма успешной ролью стала её Лара Гишар в «Докторе Живаго» Евгения Каменьковича.
фото: Ольга Бодрова
Тогда же начала развиваться и кинокарьера актрисы. Первая главная роль досталась ей в фильме «Велга» Анастасии Нечаевой, созданному по рассказу Ивана Бунина. Для режиссёра эта работа тоже стала дебютом в полнометражном кино. Однако раньше мелодрамы на экраны успела выйти лента Николая Хомерики «Море волнуется раз», в которой Ольга тоже исполнила главную роль. Признание мастерства не заставило себя долго ждать — после показа этой лирической драмы на «Кинотавре-2021» актриса получила награду за лучшую женскую роль. Внимание зрителей и журналистов сразу было приковано к молодой артистке, но Ольгу это несколько обескуражило: «Это страшно и для актеров, и для зрителей. Чувствуешь себя зверьком. Вот, например, фотографируют тебя на красной дорожке и без разбора кричат: «Посмотрите налево! А теперь направо!» Да, понятно, что люди тоже делают свою работу, им нужно сделать хорошие снимки, но они в этот момент не думают, что ты тоже человек. Правда, я люблю свою профессию, люблю сниматься, играть на сцене, репетировать, и мне хочется, чтобы это было моим главным делом, а все остальное плавно бы из него вытекало. А награду я поставила на холодильник».
фото: Ольга Бодрова
Актрисе удалось поработать и с Данилой Козловским. Она исполнила роль Тани в режиссёрском дебюте актёра — сериале «Карамора». А среди недавних проектов актрисы — историческая драма «Павел. Первый и последний» и фильм «Роднина», рассказывающий о самой титулованной российской фигуристке, где Ольга исполнила роль молодого тренера.
фото: Ольга Бодрова
Артистка не привыкла показывать свою личную жизнь, поэтому даже аккаунты в социальных сетях она закрыла от посторонних. Публичность Ольга не считает необходимостью. В интервью Кино-Театр.Ру она поделилась своей позицией: «Соцсети — это пространство для моих друзей, там я могу делиться тем, чем не могу делиться с широкой аудиторией. А для общения у меня достаточно возможностей. Это сцена в театре, кинопремьеры и фестивали, на которых для меня очень важно общаться со зрителями вживую».
фото: Ольга Бодрова
Однако некоторые факты о семейной жизни актрисы всё же известны. В 2020 году Ольга Бодрова обвенчалась с коллегой Сергеем Быстровым. Торжество прошло Москве в кругу родных и близких. Весной следующего года у пары родилась дочь, которую назвали Любовью. Об этом в социальных сетях объявилаЕкатерина Стриженова.
фото: Ольга Бодрова с мужем Сергеем Быстровым
Помимо актёрской профессии, Ольга иногда сочиняет стихи, однако в интервью «Собаке.ru» отмечает, что не считает себя поэтом: «Я вообще не поэт и не дерзну себя им назвать. И тексты, имеющие рифму и опубликованные в соцсетях, не дерзну назвать поэзией. Это отдельный вид искусства, и я не хотела бы его обесценивать, ставя себя в один ряд с мастерами, которые этим жили и живут». У актрисы есть и домашний питомец — умный и хитрый лабрадор по кличке Трюфель: «Я люблю его тискать и обнимать, а он не очень это любит, потому что для собак это нарушение личных границ. Пять секунд терпит и вырывается. Трюфель живет импульсами. Зато когда он радуется, он радуется так, как люди неспособны».
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