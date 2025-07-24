Шайя ЛаБаф и Талия Барнетт урегулировали дело о сексуализированном насилии

В декабре 2020 года британская певица Талия Барнетт
(FKA Twigs) подала в суд
на Шайю ЛаБафа
, обвинив его в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии. Так и не дождавшись продуктивной работы по делу (судебное заседание должно было начаться только в конце этого года), певица решила отозвать иск. Об этом сообщает
People.
21 июля Талия подала ходатайство о прекращении дела в Высший суд Калифорнии, округ Лос-Анджелес:«Мы решили урегулировать дело вне суда. Детали соглашения останутся конфиденциальными. Мы желаем друг другу счастья и мира в будущем»
, — говорится в заявлении.
Артисты познакомились на съемках фильма «Лапочка»
в 2018 году. Отношения Талии и Шайи продлились около 9 месяцев — до весны 2019 года, когда, по словам певицы, она уже начала испытывала тревогу, изоляцию и признаки психологического давления со стороны актера. Сейчас Шайа ЛаБаф женат на актрисе Мие Гот
, с которой вместе воспитывает
дочь Изабель.
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