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Шайя ЛаБаф и Талия Барнетт урегулировали дело о сексуализированном насилии

24 июля
2025 год

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24 июля 2025
В декабре 2020 года британская певица Талия Барнетт (FKA Twigs) подала в суд на Шайю ЛаБафа, обвинив его в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии. Так и не дождавшись продуктивной работы по делу (судебное заседание должно было начаться только в конце этого года), певица решила отозвать иск. Об этом сообщает People.

Шайя ЛаБаф и Талия Барнетт урегулировали дело о сексуализированном насилии

21 июля Талия подала ходатайство о прекращении дела в Высший суд Калифорнии, округ Лос-Анджелес:«Мы решили урегулировать дело вне суда. Детали соглашения останутся конфиденциальными. Мы желаем друг другу счастья и мира в будущем», — говорится в заявлении.

Шайя ЛаБаф и Талия Барнетт урегулировали дело о сексуализированном насилии

Артисты познакомились на съемках фильма «Лапочка» в 2018 году. Отношения Талии и Шайи продлились около 9 месяцев — до весны 2019 года, когда, по словам певицы, она уже начала испытывала тревогу, изоляцию и признаки психологического давления со стороны актера. Сейчас Шайа ЛаБаф женат на актрисе Мие Гот, с которой вместе воспитывает дочь Изабель.
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Шайя ЛаБаф и Талия Барнетт урегулировали дело о сексуализированном насилии фотографии
Шайя ЛаБаф и Талия Барнетт урегулировали дело о сексуализированном насилии фотографии
Шайя ЛаБаф и Талия Барнетт урегулировали дело о сексуализированном насилии фотографии
Шайя ЛаБаф и Талия Барнетт урегулировали дело о сексуализированном насилии фотографии
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