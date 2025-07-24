У Сергея Гинзбурга и Ольги Виниченко родился сын

64-летний Сергей Гинзбург
и 33-летняя Ольга Виниченко
стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали Сережей.
«14 июля мы родили прекрасного сыночка. Пост про моего любимого мужа напишу отдельно, а сейчас про команду которая мне помогла справиться с главной задачей в моей жизни. Девочки, вы работали как единый организм, благодаря вам я понимала, что в надежных руках. Мой врач — конкретный, четкий, профессионал своего дела, она приняла нашего сына в свои сильные руки и сказала, что роды прошли на 5 с плюсом. Метод кнута и пряника сработал! Мы сделали это, мы смогли!»
— поблагодарила Ольга команду врачей.
Для актрисы это первый ребенок, а вот у Сергея уже есть трое взрослых сыновей от предыдущих браков: старшего сына Георгия ему подарила Лика Мансурова, а Клима и Никиту — вторая супруга Яна Поплавская
, с которой они прожили 25 лет. С Ольгой Сергей вместе уже 10 лет. В 2020 году они узаконили отношения.
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