Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

У Сергея Гинзбурга и Ольги Виниченко родился сын

24 июля
2025 год

Лайфстайл >>
24 июля 2025
64-летний Сергей Гинзбург и 33-летняя Ольга Виниченко стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали Сережей.

У Сергея Гинзбурга и Ольги Виниченко родился сын

«14 июля мы родили прекрасного сыночка. Пост про моего любимого мужа напишу отдельно, а сейчас про команду которая мне помогла справиться с главной задачей в моей жизни. Девочки, вы работали как единый организм, благодаря вам я понимала, что в надежных руках. Мой врач — конкретный, четкий, профессионал своего дела, она приняла нашего сына в свои сильные руки и сказала, что роды прошли на 5 с плюсом. Метод кнута и пряника сработал! Мы сделали это, мы смогли!» — поблагодарила Ольга команду врачей.

У Сергея Гинзбурга и Ольги Виниченко родился сын

Для актрисы это первый ребенок, а вот у Сергея уже есть трое взрослых сыновей от предыдущих браков: старшего сына Георгия ему подарила Лика Мансурова, а Клима и Никиту — вторая супруга Яна Поплавская, с которой они прожили 25 лет. С Ольгой Сергей вместе уже 10 лет. В 2020 году они узаконили отношения.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Андрей (Омск)   24.07.2025 - 17:25
В 64 года малыша. Так себе идейка. читать далее>>
№ 1
valerik61   24.07.2025 - 17:15
Поздравляю с пополнением в семействе! Новорожденному и Ольге крепкого здоровья!)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Сергей Гинзбург и Ольга Виниченко ждут ребенка
Поиск по меткам
дети
персоны
Ольга ВиниченкоСергей ГинзбургЯна Поплавская

фотографии >>
У Сергея Гинзбурга и Ольги Виниченко родился сын фотографии
У Сергея Гинзбурга и Ольги Виниченко родился сын фотографии
У Сергея Гинзбурга и Ольги Виниченко родился сын фотографии
У Сергея Гинзбурга и Ольги Виниченко родился сын фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Кирилл Датешидзе
23 июля ушёл из жизни актёр Кирилл Датешидзе.
Оззи Осборн
22 июля ушёл из жизни Оззи Осборн.
Иван Уланов
21 июля ушёл из жизни актёр Иван Уланов.
Татьяна Егорова
21 июля ушла из жизни актриса Татьяна Егорова.
Михаил Дмитриев
20 июля трагически погиб артист балета Михаил Дмитриев.
Ольга Бачурихина
20 июля ушла из жизни актриса Ольга Бачурихина.

День рождения >>

Анна Бегунова
Геннадий Гарбук
Николай Гриценко
Алексей Гришин
Игорь Ильинский
Никита Лобанов
Ирина Мирошниченко
Анатолий Рудаков
Владимир Чуприков
Пол Бен-Виктор
Роуз Бирн
Джули Грэм
Александр Жабчиньский
Дженнифер Лопес
Дэн Хедайя
Дейви Чейз
все родившиеся 24 июля >>

Афиша кино >>

Прогулка
мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2003
Без правил
драма, криминальный фильм
Великобритания, 2025
Герои анекдотов
комедия
Россия, 2025
Прости, детка
драма, комедия
Испания, США, Франция, 2025
Заклятие: Последний ритуал
триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Пушистый форсаж: Гран-при
детский фильм, приключения
Германия, Великобритания, 2025
Улыбка. Новый кошмар
мистика, фильм ужасов
Канада, 2024
Шаман
мистика, фильм ужасов
Эквадор, США, 2025
Пила Х
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, Мексика, США, 2023
Нейробатя
комедия
Россия, 2025
Городские легенды. Парк кошмаров
мистика, фильм ужасов
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен