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Павел Прилучный отписался от дочери в социальных сетях

24 июля
2025 год

Лайфстайл >>
24 июля 2025
Павел Прилучный отписался от 9-летней дочери Мии в соцсетях после того, как на ее странице появилось видео с гендер-пати Агаты Муцениеце. По всей видимости, Павла просто достала шумиха вокруг беременности экс-супруги, и он решил отписаться от страницы дочери, которую ведет ее мама. Внимание на это обратили подписчики.

Павел Прилучный отписался от дочери в социальных сетях

На днях Агата Муцениеце и Петр Дранга, которые сейчас ждут ребенка, устроили гендер-пати, чтобы в праздничной атмосфере узнать пол малыша. На празднике присутствовал старший сын Агаты и Павла Прилучного Тимофей, с которым актриса не виделась несколько месяцев.
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обсуждение >>
№ 11
Мария_2191   27.07.2025 - 20:49
Можно подумать, что Прилучный о жизни дочери узнаёт только с соцсетей. Ну такое прям раздули, трагедия века. читать далее>>
№ 10
Тульский парень   27.07.2025 - 17:57
Как мы выяснили это всем показалась) Прилучный не отписывался. читать далее>>
№ 9
Белая ночь (Cанкт - Петербург)   25.07.2025 - 15:27
Мда....Мудрость или есть, или её нет. Манипулировать детьми и типа "ревность" не от большого ума, извините. Пожалеет вскоре, а осадок останется. читать далее>>
№ 8
Страничка   25.07.2025 - 12:58
... Мне тоже так кажется... читать далее>>
№ 7
nord   25.07.2025 - 11:10
Ну и что? Там читать нечего. Надоели. читать далее>>
Всего сообщений: 11
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Павел Прилучный отписался от дочери в социальных сетях фотографии
Павел Прилучный отписался от дочери в социальных сетях фотографии
Павел Прилучный отписался от дочери в социальных сетях фотографии
Павел Прилучный отписался от дочери в социальных сетях фотографии
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