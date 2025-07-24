Павел Прилучный отписался от дочери в социальных сетях

Павел Прилучный
отписался от 9-летней дочери Мии в соцсетях после того, как на ее странице появилось видео с гендер-пати Агаты Муцениеце
. По всей видимости, Павла просто достала шумиха вокруг беременности экс-супруги, и он решил отписаться от страницы дочери, которую ведет ее мама. Внимание на это обратили подписчики.
На днях Агата Муцениеце и Петр Дранга
, которые сейчас ждут ребенка, устроили гендер-пати, чтобы в праздничной атмосфере узнать пол малыша. На празднике присутствовал
старший сын Агаты и Павла Прилучного Тимофей, с которым актриса не виделась несколько месяцев.
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