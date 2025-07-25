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Дарья Мельникова рассказала о буднях многодетной мамы

25 июля
2025 год

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25 июля 2025
Дарья Мельникова не выносит свою личную жизнь на всеобщее обозрение, поэтому для многих поклонников новость о браке с коллегой Романом Набатовым стала сюрпризом. Как и внезапное появление третьего ребенка, ведь Дарья о беременности молчала. А когда родила, продолжала отшучиваться в ответ на уточняющие вопросы.

Дарья Мельникова рассказала о буднях многодетной мамы
фото: Дарья Мельникова и Роман Набатов

На днях Дарья поделилась зарисовкой из трудовых будней многодетной мамы (да, актриса действительно родила третьего малыша): «Коротко о пяти минутах жизни с тремя детьми: мы сели обедать. Марк опрокидывает бокал с лимонадом на пол, долго и со скандалом вытирает сладкий пол насухо, затем на это место писает младенец, я иду за тряпкой, Марк поскальзывается и падает в лужу. В это же время старший сын пытается реанимировать лимонад и случайно просыпает банку сахара на пол. Вопрос у меня только один. Когда за четвертым?» – иронично обратилась Дарья к своему супругу Роману.

Ранее актриса рассказывала в интервью, что «нормально» чувствует себя в роли многодетной мамы: «После второго, как говорят, уже перестаешь считать. Просто превращаешься в многорукую Шиву и служанку всех, кого породила. И это прекрасно, конечно», — рассказала актриса. По словам Дарьи, в третий раз период после родов ей переносить легче, поскольку она уже знакома с этим состоянием — например, понимает важность сна.

Дарья Мельникова рассказала о буднях многодетной мамы
фото: Дарья Мельникова с сыновьями

Дарья Мельникова воспитывает 9-летнего Артура и 6-летнего Марка от бывшего мужа Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ), а также годовалую дочку от Романа Набатова. Об отношениях Дарьи и Романа стало известно осенью 2023 года, когда актёры появились вместе на премьере сериала «Волшебный участок». А в июне 2024 года актриса рассказала, что они поженились.
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№ 7
Paul_Atreides (Санкт-Петербург)   26.07.2025 - 18:51
... Только детство заканчивалось лет в пять и ребенок становился работником. читать далее>>
№ 6
Тульский парень   26.07.2025 - 16:32
... раньше были крепче люди во всех смыслах. избитые с самого рождения, прошедшие не счастливое детство, а выживание. читать далее>>
№ 5
Эльнинья   26.07.2025 - 11:34
... Если семья живёт в достатке и может нанять няню (иногда не одну), то какие же трудности? Это Дарья работает, а в обычных многодетных семьях женщины занимаются только домом и детьми. Так что тоже... читать далее>>
№ 4
valerik61   26.07.2025 - 09:00
Жизнь продолжается!)) читать далее>>
№ 3
nord   26.07.2025 - 07:48
Раньше по 7 детей растили и помалкивали. :) А трое-обычное дело. Тоже мне,новость. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Дарья Мельникова рассказала о буднях многодетной мамы фотографии
Дарья Мельникова рассказала о буднях многодетной мамы фотографии
Дарья Мельникова рассказала о буднях многодетной мамы фотографии
Дарья Мельникова рассказала о буднях многодетной мамы фотографии
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