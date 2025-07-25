«Выгляжу очень плохо»: Педро Паскаль объяснил, почему не бреется

Педро Паскаль
без щетины — все равно что птенец голубя. Однажды актера настолько шокировал его внешний вид без растительности на лице, что он перестал бриться. Об этом Педро рассказал
на шоу LADbible «Agree to Disagree».
Тогда актер снимался в фильме «Чудо-женщина: 1984»
, в котором сыграл злодея Максвелла Лорда: «Я был потрясен тем, как я выгляжу в „Чудо-женщине: 1984“. Мне понравился фильм, но я был настолько шокирован своим видом, что никогда бы не вернулся к нему опять без крайней необходимости. У меня такая дерьмовая растительность на лице, но если я ее сбриваю, то я действительно выгляжу очень плохо. Категорически не согласен ходить с чисто выбритым лицом»
, — признался Паскаль.
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