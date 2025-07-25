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«Выгляжу очень плохо»: Педро Паскаль объяснил, почему не бреется

25 июля
2025 год

Лайфстайл >>
25 июля 2025
Педро Паскаль без щетины — все равно что птенец голубя. Однажды актера настолько шокировал его внешний вид без растительности на лице, что он перестал бриться. Об этом Педро рассказал на шоу LADbible «Agree to Disagree».

«Выгляжу очень плохо»: Педро Паскаль объяснил, почему не бреется

Тогда актер снимался в фильме «Чудо-женщина: 1984», в котором сыграл злодея Максвелла Лорда: «Я был потрясен тем, как я выгляжу в „Чудо-женщине: 1984“. Мне понравился фильм, но я был настолько шокирован своим видом, что никогда бы не вернулся к нему опять без крайней необходимости. У меня такая дерьмовая растительность на лице, но если я ее сбриваю, то я действительно выгляжу очень плохо. Категорически не согласен ходить с чисто выбритым лицом», — признался Паскаль.
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№ 3
Ангелина_Сокол   26.07.2025 - 21:13
Реально Паскаль без щетины - как подросток, хотя ему уже лет и лет. читать далее>>
№ 2
Lydia Lydia   25.07.2025 - 23:01
Пошла гуглить птенца голубя. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   25.07.2025 - 16:28
В доказательство слов Паскаля нужно зайти на страницу сайта и посмотреть аву, совсем другой человек)))) читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Выгляжу очень плохо»: Педро Паскаль объяснил, почему не бреется фотографии
«Выгляжу очень плохо»: Педро Паскаль объяснил, почему не бреется фотографии
«Выгляжу очень плохо»: Педро Паскаль объяснил, почему не бреется фотографии
«Выгляжу очень плохо»: Педро Паскаль объяснил, почему не бреется фотографии
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