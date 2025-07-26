Прямолинейная русская бунтарка: За что мы любим Хелен Миррен

Сегодня Хелен Миррен исполнилось 80 лет. За это время актриса успела поразить не только тем, что получила «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус», но и своей активной жизненной позицией. Кино-Театр.Ру решил внимательнее присмотреться к Хелен Миррен и рассказать, почему её можно назвать легендарной.
фото: Хелен Миррен в молодости
Русские корни
Начнём с того, что Хелен наполовину русская. Её имя при рождении так и выдаёт аристократические корни — Иллиана Лидия Петровна Миронова. Отец актрисы Василий Миронов был потомком фельдмаршала Михаила Каменского, служившего при Екатерине II. Когда девочке исполнилось 9, глава семьи изменил фамилию на известную нам Миррен. «Мне было 9 лет, когда умер мой дедушка, который говорил с нами по-русски. И папа немедленно поменял наши русские имена на английские: сестра Катя стала Колин, брат Петя — Питером, я была Еленой — дед называл меня Аленушкой — а стала холодной и чопорной Хелен. И вместо русской мы получили похожую по звучанию шотландскую фамилию. Папа запретил нам даже и думать об изучении русского языка. Сделал он это потому, что, будучи ребенком эмигранта, настрадался в молодости и не хотел, чтобы мы испытывали такие же страдания», — признавалась актриса в интервью «Известиям».
фото: Хелен Миррен в молодости
Несмотря на отцовские запреты, Миррен гордится своими корнями, ест куличи на пасху и считает, что быть настоящим русским — это не про национальность, а про характер: «У нас в семье по национальности русским был папа, но по характеру — мама. Русские — экстремалы. Из одной крайности легко переходят в другую. От одной экстремальной эмоции к другой, не менее экстремальной». Дальние родственники Хелен до сих пор живут в Москве: у деда актрисы в России осталось шесть сестёр. Воссоединение семьи произошло в 2007-м, когда Хелен специально приезжала в столицу, чтобы увидеться с родственниками.
фото: Хелен Миррен с русскими родственниками
Королева во всех смыслах
Видимо, аристократические корни дают о себе знать: Миррен за свою актёрскую карьеру шесть раз исполняла роль королев, в том числе и императрицы Екатерины II. Однако самым заметным стал образ её современницы — английской королевы Елизаветы II, за который она получила почти все престижные награды. Но ими дело не ограничилось. В 2013 году Миррен снова надела твидовый костюм, чтобы порадовать 10-летнего Оливера Бёртона с синдромом Дауна, который мечтал увидеть королеву. К мальчику, больному лейкемией, настоящая королева приехать не смогла, а Хелен предложила интересную альтернативу. Семья Бёртона побывала на спектакле Миррен, где актриса снова перевоплотилась в Елизавету, и даже после его окончания не выходила из образа аристократки. Оливер был в восторге от чаепития с ней. Несмотря на такую близость к высшему обществу, в интервью «Российской газете» Хелен призналась, что на самом деле не чувствует себя аристократкой: «Пусть я российская потомственная дворянка, пусть я сама стала Дамой, пусть переиграла обеих Елизавет, королеву Шарлотту и еще дюжину иностранных властительниц, но к двору я ничуть не ближе, чем любой другой известный актер. Правда, принцы добры ко мне. Когда я сыграла Елизавету II в «Королеве», на одном из приемов для актеров Чарльз обронил: «Я не могу выражаться, как хотел бы, ведь здесь моя мамочка!» Учитывая, что мы почти одногодки, шутка была вполне качественной».
фото: Хелен Миррен в роли Елизаветы II
Бунтарка
Королевская стать не мешает Миррен веселиться. В молодости, точнее в пьяном угаре, актриса сделала себе небольшую татуировку на руке. Но это лишь один из многих примеров, иллюстрирующих её характер. Хелен может высунуть ноги из окна машины, стоя в пробке, продемонстрировать навыки тверкинга на шоу Live! With Kelly And Michael, выбежать на подиум Недели моды в Париже босиком, в конце концов, сама подойти к Вину Дизелю и попроситься в новый «Форсаж». Тогда сценарий восьмой части был готов, поэтому актрисе сочиняли роль на ходу, однако это не помешало ей закрепиться и вернуться в девятом фильме.
фото: Хелен Миррен
Интересно и отношение Миррен к религии. Будучи атеисткой, она готова верить в фей и лепреконов, как в детстве. Но если говорить о её мировоззрении серьёзно, то важную роль в нём играет феминизм. Борьбу за права женщин Хелен поддерживает давно и считает это необходимостью. В интервью Marie Claire Хелен говорит, что роль женщин в обществе уже меняется: «Сейчас любая женщина на самом деле является феминисткой, — говорит она. — Они не осознают этого, потому что живут в мире, который феминизм в определённой степени создал для них. Это очень воодушевляет, потому что они имеют право. Вот что мне в них нравится. Они имеют право».
фото: Хелен Миррен
Несмотря на возраст, бунтарство не утихает, и сейчас актриса может сняться топлес в фотосессии для глянца, покрасить волосы в розовый, сыграть в откровенных сценах, признаться в употреблении наркотиков. Обо всем перечисленном она предпочитает говорить открыто, как, например, в интервью Psycologies: «А я вот просто говорю правду. И поступаю так, как нахожу правильным. Что плохого в розовых волосах? Почему должно быть стыдно оголиться, если тебе за 60, и не стыдно, если 25? Ну, если речь идет о стыде, а не о красоте тела, то в 25 должно быть так же стыдно. Разве нет желаний в старости? Что порочного в том, чтобы признаться, что в юности любила кокаин, а когда узнала, что, скажем, Клаус Барбье, нацистский преступник, «лионский мясник», бежавший в Латинскую Америку, – один из видных наркобаронов, то меня едва не вытошнило этим же кокаином. Увидела эту цепочку: между моей «тонкой белой линией» и тысячами замученных людей была очевидная связь. Я поддерживала убийцу. Знаете что: чем известнее становишься, тем меньше у тебя оказывается прав на собственное мнение. Черт! Я на это не подписывалась».
фото: Хелен Миррен
Сознательно отказывается от рождения детей
Для актрисы на первом месте — работа. Несмотря на 20 лет брака с режиссером Тейлором Хэкфордом, детей пара заводить не планирует: «Мама боялась, что вместо учебы и карьеры мы с сестрой выскочим замуж, нарожаем детей и будем обречены, как и она, на скучную жизнь где-нибудь в пригороде. Она приучила меня так думать. Поэтому для меня работа на первом месте. Мне повезло, что мой муж — режиссер, и мы с ним во всем совпадаем. Мы не чувствуем себя одинокими. Мы постоянно заняты. И с нами всегда наши любимые собаки».
фото: Хелен Миррен с супругом Тейлором Хэкфордом
Об этом решении актриса пожалела только раз — когда посмотрела фильм «Родители» и проплакала почти полчаса. «Дело не в том, что я не люблю детей. Они забавные, и я просто обожаю их, но я никогда не хотела их заводить. Я действительно пыталась захотеть этого в какой-то момент… Я думала, может быть, стоит. Но я так и не убедила себя…Наверное, так и есть, и я думаю, что это нормально — не хотеть детей. В мире слишком много людей. Это мой вклад в защиту окружающей среды», — так актриса описала свои мысли по этому поводу в интервью The Guardian.
фото: Хелен Миррен с супругом Тейлором Хэкфордом
Без стеснения
Актрисе вовсе не свойственно стеснение. Стоит ли говорить о том, что в начале кинокарьеры она снялась в «Калигуле». За сексуальные сцены фильм получил рейтинг X и породил дискуссии. Некоторые кинокритики видели в нём замаскированное порно. Позже кино было перемонтировано, в новой версии градус страсти понизили и присвоили ей рейтинг R. Других откровенных ролей у Хелен не мало: последнюю из таких — Крис Харпер в «Девочках из календаря» — Хелен исполнила, когда ей было 58. Так что прозвище «королевы секса» на ток-шоу Майкла Паркинсона было дано ей не просто так. Позже актриса в свойственной ей манере обличила сексистский выпад и вновь пришла на шоу, чтобы ответить за всё и назвать Паркинсона ужасным интервьюером.
фото: Хелен Миррен и Майкл Паркинсон
Однако подобные неприятности актрису не пугают, выгодность подобных ролей Хелен прекрасно осознаёт. Недаром среди её «Правил жизни» есть такое: «Плоть — лучший продавец. Людям не нужны картинки церквей. Люди хотят видеть голые сиськи». Но в том же материале актриса признаётся в истинном отношении к обнаженности в кино: «Ненавижу раздеваться перед камерой. Мне бы наоборот — приодеться».
фото: Хелен Миррен
Сильный характер
Открытость и принципиальность артистки не раз поражала журналистов и фанатов. Хелен не боится высказываться открыто и отстаивать свою точку зрения. А однажды она и вовсе осмелилась послать куда подальше крупнейшую стриминговую платформу. На CinemaCon в 2019-м году она заявила: «Я люблю Netflix, но fuck Netflix! Нет ничего лучше, чем сидеть в кинозале».
фото: Хелен Миррен
Не боится она и громких заявлений. Например, в 2017 году актриса удивила признанием в том, что хотела бы исполнить роль Дональда Трампа, потому что экс-президент США напоминает ей шекспировских героев: «Возможно, он потерпит шекспировское фиаско, я не знаю, но, согласитесь, он выдающаяся личность». К тому же, Хелен самоиронично добавила, что у неё почти такие же волосы.
Меньше всего актриса стесняется своего возраста. Она спокойно делится фотографиями без мейкапа и относится к годам с благодарностью. С ELLE UK она поделилась: «Я думаю, что в первую очередь нужно отказаться от слова «антивозрастной», чтобы его больше не существовало. Потому что мы стареем, и с этим ничего не поделаешь. Когда тебе 20, ты даже представить себе не можешь, что когда-нибудь тебе будет за 70, но только если тебе повезёт, очень повезёт, ты это испытаешь».
