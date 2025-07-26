Рождение звезды: Кейт Бекинсейл исполнилось 52 года

Кэтрин Розмари Бекинсейл родилась 26 июля 1973 года в Лондоне. Первые шаги в карьере она сделала сразу после окончания школы: съёмки в разных проектах приходилось совмещать с учёбой в Оксфорде. Выбором профессии Кейт продолжила династию: её родители Ричард Бекинсейл и Джуди Лоу были телевизионными актёрами.
фото: Маленькая Кейт Бекинсейл с мамой Джуди Лоу
фото: Ричард Бекинсейл и Джуди Лоу с маленькой Кейт Бекинсейл
Сейчас звезда переживает не лучшие времена. Недавно у Кейт умерла мама. Причиной смерти стала онкология. «Она умерла ночью 15 июля у меня на руках после страшных страданий. Я не выбрала ни лучшие фото, ни лучшие видео, потому что пока не могу на все это смотреть. Я глубоко извиняюсь перед всеми ее друзьями, которые узнали об этом таким образом или через прессу, но я не могу разблокировать ее телефон…Мама, я так тебя люблю… Потерять тебя — был мой самый большой страх с тех пор, как в пять лет я нашла своего отца мертвым, и я снова в тех мыслях… О, моя мама, мне жаль, мне так жаль», — актриса поделилась горем в социальных сетях. Однако и до этого состояние звезды вызывало опасения поклонников. Однажды Кейт попала в больницу с нервным срывом из-за переживаний о здоровье матери.
фото: Кейт Бекинсейл с мамой Джуди Лоу
Беспокоит фанатов актрисы и её чрезмерная худоба, уже напоминающая анорексию. Помимо этого в сети активно обсуждают и стиль Бексинсейл, которая вдохновляется детскими нарядами: носит банты, нелепые платьица и, конечно, туфли на огромной платформе. Однако нападки на внешность для актрисы не новы. Долгое время её обвиняют в чрезмерном использовании косметических услуг, но Кейт эти слухи опровергает и негодует от пристального наблюдения за её внешностью. Желаем актрисе пережить эти тёмные времена и ждём её в новых проектах.
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