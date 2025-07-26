Павел Прилучный проиграл суд Агате Муцениеце

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Старший сын Софи Лорен женился на грузинке и принял православие

Рождение звезды: Максиму Матвееву исполнилось 43 года

27 июля

«Ночи у нас бессонные»: 43-летний Иван Стебунов впервые стал отцом

У актёра и его супруги родился сын