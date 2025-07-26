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Павел Прилучный проиграл суд Агате Муцениеце

26 июля
2025 год

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26 июля 2025
Последний год Агата Муцениеце и Павел Прилучный при помощи суда пытались определить, с кем останется их 12-летний сын Тимофей. Вчера суд окончательно постановил, что он должен остаться с мамой. Но это не точно, ведь адвокат Павла уже заявила, что они намерены добиться отмены этого решения. Об этом сообщает StarHit.

Павел Прилучный проиграл суд Агате Муцениеце

Во время заседания сторона защиты Агаты Муцениеце утверждала, что Павел на протяжении 10 месяцев настраивал ребенка против нее и изолировал от общения, а адвокат Прилучного все обвинения опровергла и заявила, что защита актрисы вбрасывает выдумки в прессу, так как сама она не уважает и не может принять решение сына. Суд все-таки встал на сторону матери и оставил Тимофея с ней. Теперь Павел намерен подать апелляцию и добиться того, чтобы сын на постоянной основе жил с ним.

«Решение оглашено, как ни печально, не в пользу ребенка, а в противоречии с его мнением, вопреки всем доказательствам по делу. Есть решения, которые выносятся по закону, а есть те, которые выносятся по внутренним убеждениям. Вероятно, из определенной женской солидарности. Это не конец, это только начало. Совершенно не расстроились. Место жительства Тимофея — с отцом!» — сказала адвокат Прилучного Оксана Даниелова в беседе с журналистами.

Павел Прилучный проиграл суд Агате Муцениеце

Сторона Муцениеце, в свою очередь, назвала вердикт суда «победой над клеветой, манипуляциями, угрозами, провокациями» и выразила надежду на то, что «права ребенка больше нарушаться не будут». При этом недавно Агата Муцениеце все же согласилась с тем, что сын должен остаться жить у отца.
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обсуждение >>
№ 9
Валерий (Минск)   28.07.2025 - 11:50
... Т.е. мачеха - это плохо? А чужой дядя вместо отца? читать далее>>
№ 8
Татьяна Батьковна   28.07.2025 - 09:30
Справедливое решение суда. При живой матери ребёнок должен жить с ней, а не с мачехой. В 11-12 лет дети как флюгер, легко внушаемые и подкупаемые подарками. Не поверю в жизни, что сын любил мать и, вдруг,... читать далее>>
№ 7
Мария_2191   27.07.2025 - 20:41
Я до последнего думала, что суд будет на стороне Прилучного, ведь вроде как сын изъявил желание жить с отцом. А оказывается вот как всё развернулось. читать далее>>
№ 6
Mathilde   27.07.2025 - 19:33
... Да, тут все по Соломону практически. Классика читать далее>>
№ 5
Тульский парень   27.07.2025 - 17:42
Верное решение. Отцы всегда более холодные к детям, чем матери. Суть сделать и побежал дальше. читать далее>>
Всего сообщений: 9
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Павел Прилучный проиграл суд Агате Муцениеце фотографии
Павел Прилучный проиграл суд Агате Муцениеце фотографии
Павел Прилучный проиграл суд Агате Муцениеце фотографии
Павел Прилучный проиграл суд Агате Муцениеце фотографии
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