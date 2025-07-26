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«Это послужит жестким уроком»: Против Агаты Муцениеце возбудили уголовное дело по иску Павла Прилучного

26 июля
2025 год

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26 июля 2025
После заседания, на котором суд окончательно постановил, что 12-летний сын Агаты Мецениеце и Павла Прилучного должен остаться жить с матерью, адвокаты экс-супругов вышли пообщаться с журналистами и рассказать о дальнейших планах. Оксана Даниелова, защищающая интересы Павла, заявила, что они добились возбуждения уголовного дела о клевете против Агаты. Об этом сообщает StarHit.

«Это послужит жестким уроком»: Против Агаты Муцениеце возбудили уголовное дело по иску Павла Прилучного

«23 июля 2025 года по факту распространенных гражданкой Муцениеце в лице ее представителя заведомо ложных сведений по обстоятельствам настоящего спора возбуждено уголовное дело по части второй статьи 125.1 УК РФ», — сказала адвокат Павла. Она также отметила, что заявление адвоката Муцениеце о том, что им было отказано в возбуждении уголовного дела не соответствует действительности.

«Это послужит жестким уроком»: Против Агаты Муцениеце возбудили уголовное дело по иску Павла Прилучного

«Я полагаю, это послужит фундаментальным, значимым и жестким уроком для нашего визави по данному делу. Хорошо, что мы переходим к апелляции, у меня будет соответствующая база, которая собрана в рамках уголовного производства», — заявила Оксана.
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№ 13
Арина Лис   28.07.2025 - 12:50
Сперва загулял, потом избивал, потом выжил с дома, привел другую, детей отобрал, грязью поливал, и это после этого мужчина. читать далее>>
№ 12
Сугак Владимир (Борода)   28.07.2025 - 11:44
Да за...бодали уже выносить «личку» на публику. Что, совсем рейтинги ниже плинтуса, «похайповать» надо? При всей симпатии к Агате – это только отвращает зрителей. Ну, а прислучный - этващеатас! Этот... читать далее>>
№ 11
Светлана Платкова   28.07.2025 - 07:55
. читать далее>>
№ 10
Татьяна Балюк   27.07.2025 - 23:55
Как не стыдно судиться с беременной женщиной?!Оставьте в покое Агату! читать далее>>
№ 9
warenik   27.07.2025 - 20:50
Статьи 125.1 УК не существует. Клевета - это статья 128.1 читать далее>>
Всего сообщений: 13
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«Это послужит жестким уроком»: Против Агаты Муцениеце возбудили уголовное дело по иску Павла Прилучного фотографии
«Это послужит жестким уроком»: Против Агаты Муцениеце возбудили уголовное дело по иску Павла Прилучного фотографии
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