«Это послужит жестким уроком»: Против Агаты Муцениеце возбудили уголовное дело по иску Павла Прилучного

После заседания, на котором суд окончательно постановил, что 12-летний сын Агаты Мецениеце
и Павла Прилучного должен остаться жить с матерью
, адвокаты экс-супругов вышли пообщаться с журналистами и рассказать о дальнейших планах. Оксана Даниелова
, защищающая интересы Павла, заявила, что они добились возбуждения уголовного дела о клевете против Агаты. Об этом сообщает
StarHit.
«23 июля 2025 года по факту распространенных гражданкой Муцениеце в лице ее представителя заведомо ложных сведений по обстоятельствам настоящего спора возбуждено уголовное дело по части второй статьи 125.1 УК РФ»
, — сказала адвокат Павла. Она также отметила, что заявление адвоката Муцениеце о том, что им было отказано в возбуждении уголовного дела
не соответствует действительности.
«Я полагаю, это послужит фундаментальным, значимым и жестким уроком для нашего визави по данному делу. Хорошо, что мы переходим к апелляции, у меня будет соответствующая база, которая собрана в рамках уголовного производства»
, — заявила Оксана.
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