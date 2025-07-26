«Мы очень удивились»: Павел Прилучный не отписывался от дочери в соцсетях

На днях подписчики обратили внимание, что Павел Прилучный отписался от страницы своей дочери Мии
, которая живет со своей мамой Агатой Муцениеце
. Было нетрудно предположить, что отписка последовала за публикацией на странице Мии контента с гендер-пати
, организованной в честь будущего ребенка Агаты. Однако адвокат Павла после очередного судебного заседания
объяснила, что он не отписывался от дочери. Все, конечно же, куда сложнее.
«Мы очень удивились, увидев новости об отписке. Страницу Мии ведет ее мама. Павла заблокировали, вероятно, чтобы не допустить просмотра видео, потом разблокировали. Автоматически подписка Павла пропала. Он осознанный родитель, даже абсурдно предполагать такое. Никаких отписок нет и быть не могло»
, — сообщила
адвокат Павла Оксана Даниелова
.
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