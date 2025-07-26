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«Мы очень удивились»: Павел Прилучный не отписывался от дочери в соцсетях

26 июля
2025 год

Лайфстайл >>
26 июля 2025
На днях подписчики обратили внимание, что Павел Прилучный отписался от страницы своей дочери Мии, которая живет со своей мамой Агатой Муцениеце. Было нетрудно предположить, что отписка последовала за публикацией на странице Мии контента с гендер-пати, организованной в честь будущего ребенка Агаты. Однако адвокат Павла после очередного судебного заседания объяснила, что он не отписывался от дочери. Все, конечно же, куда сложнее.

«Мы очень удивились»: Павел Прилучный не отписывался от дочери в соцсетях

«Мы очень удивились, увидев новости об отписке. Страницу Мии ведет ее мама. Павла заблокировали, вероятно, чтобы не допустить просмотра видео, потом разблокировали. Автоматически подписка Павла пропала. Он осознанный родитель, даже абсурдно предполагать такое. Никаких отписок нет и быть не могло», — сообщила адвокат Павла Оксана Даниелова.
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обсуждение >>
№ 8
Yanina Sokolova   30.07.2025 - 18:01
Будем ещё и отписки ихние обсуждать? ну это вообще уже. Отписался - хорошо, подписался - ну и слава Богу. Кто там знает чё было на самом деле. читать далее>>
№ 7
Моника888   30.07.2025 - 10:05
А Павел то как комментирует?) Подписаны, отписаны, Господи, их личное дело, это техника, какой угодно сбой мог произойти элементарно. читать далее>>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   29.07.2025 - 20:09
... ребенок вполне вел сам, но мама специально влезла, зная что бывший смотрит. чтобы он видел. читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   28.07.2025 - 15:34
... ахаха точно странные, там ведёт страницу мама, а страницу Прилучного ведёт агент вообще. А оправдываются за них адвокаты. читать далее>>
№ 4
Светлана Платкова   28.07.2025 - 08:04
А зачем вообще ребёнку страница, которую "ведёт" мама? читать далее>>
Всего сообщений: 8
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