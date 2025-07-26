Саша Бортич показала новые фото с Давидом Сократяном

Саша Бортич
поделилась серией черно-белых фотографий со своим возлюбленным Давидом Сократяном
. «Попросили изобразить влюблённых. Кажется, получилось»
, — написала Бортич в соцсетях.
Впервые пара вышла вместе в свет в октябре прошлого года на премьеру сериала «Подростки в космосе»
. С тех пор Саша периодически публиковала фотографии с Давидом, но официально отношения не комментировала. Избранник Саши родился в городе Цзямусы в семье китаянки и армянина, провёл детство в Китае и Грузии, а школьные годы — в Петушках.
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