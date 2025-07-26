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Саша Бортич показала новые фото с Давидом Сократяном

26 июля
2025 год

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26 июля 2025
Саша Бортич поделилась серией черно-белых фотографий со своим возлюбленным Давидом Сократяном. «Попросили изобразить влюблённых. Кажется, получилось», — написала Бортич в соцсетях.

Саша Бортич показала новые фото с Давидом Сократяном

Саша Бортич показала новые фото с Давидом Сократяном

Саша Бортич показала новые фото с Давидом Сократяном

Саша Бортич показала новые фото с Давидом Сократяном

Саша Бортич показала новые фото с Давидом Сократяном

Впервые пара вышла вместе в свет в октябре прошлого года на премьеру сериала «Подростки в космосе». С тех пор Саша периодически публиковала фотографии с Давидом, но официально отношения не комментировала. Избранник Саши родился в городе Цзямусы в семье китаянки и армянина, провёл детство в Китае и Грузии, а школьные годы — в Петушках.

Саша Бортич показала новые фото с Давидом Сократяном
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Саша Бортич показала новые фото с Давидом Сократяном фотографии
Саша Бортич показала новые фото с Давидом Сократяном фотографии
Саша Бортич показала новые фото с Давидом Сократяном фотографии
Саша Бортич показала новые фото с Давидом Сократяном фотографии
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