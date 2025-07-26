Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин

25 июля в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялся премьерный показ 10-серийного драмеди-сериала «Циники»
о дерзких, наглых и амбициозных коучах в сфере психологии отношений. Среди гостей премьеры были исполнители главных ролей Евгений Стычкин
, Светлана Иванова
и Аскар Ильясов
, а также Даша Котрелева
, Карина Александрова
, Григорий Верник
и Полина Гухман
, Ксения Андрианова
, Марина Васильева
и многие другие.
фото: Светлана Иванова
фото: Евгений Стычкин
фото: Аскар Ильясов
фото: Юлия Топольницкая
фото: Татьяна Струженкова
фото: Валерия Елкина
фото: Денис Власенко
фото: Карина Александрова
фото: Полина Гухман и Григорий Верник
фото: Петар Зекавица
фото: Ксения Андрианова
фото: Даша Котрелёва
фото: Марина Васильева
Премьера сериала «Циники» состоится 28 июля в Okko.
фото: Ирина Чериченко (справа)
«Циники»
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