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Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин

26 июля
2025 год

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26 июля 2025
25 июля в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялся премьерный показ 10-серийного драмеди-сериала «Циники» о дерзких, наглых и амбициозных коучах в сфере психологии отношений. Среди гостей премьеры были исполнители главных ролей Евгений Стычкин, Светлана Иванова и Аскар Ильясов, а также Даша Котрелева, Карина Александрова, Григорий Верник и Полина Гухман, Ксения Андрианова, Марина Васильева и многие другие.

Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин
фото: Светлана Иванова

Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин
фото: Евгений Стычкин

Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин
фото: Аскар Ильясов

Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин
фото: Юлия Топольницкая

Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин
фото: Татьяна Струженкова

Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин
фото: Валерия Елкина

Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин
фото: Денис Власенко

Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин
фото: Карина Александрова

Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин
фото: Полина Гухман и Григорий Верник

Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин
фото: Петар Зекавица

Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин
фото: Ксения Андрианова

Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин
фото: Даша Котрелёва

Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин
фото: Марина Васильева

Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин
фото: Ирина Чериченко (справа)

Премьера сериала «Циники» состоится 28 июля в Okko.

«Циники»
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обсуждение >>
№ 1
Ангелина_Сокол   26.07.2025 - 20:50
Иванова решила не выходить из образа высоко квалифицированного психолога - тоже пришла в костюме. На фоне остальных смотрится строго и со вкусом) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин фотографии
Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин фотографии
Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин фотографии
Без морали: Светлана Иванова, Юлия Топольницкая и Евгений Стычкин фотографии
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