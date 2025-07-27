«Нет, это не ИИ»: 53-летний Саша Барон Коэн похвастался результатами тренировок

53-летний комик Саша Барон Коэн, которого все мы знаем как Бората в нелепом салатовом мэнкини, преобразился до неузнаваемости. Получив роль суперзлодея Мефисто в сериале «Железное сердце» (киновселенная Marvel), актёр по просьбе режиссёра дошёл до спортзала. И так у него хорошо пошли дела, что люди, увидевшие его подтянутый лоснящийся торс на обложке журнала "Men’s Fitness UK", просто не поверили, и решили, что это творчество нейросетей.
На защиту актёра встал его персональный тренер Альфонсо, который подтягивал ягодичные мышцы половине Голливуда (его номерок Саше дал Мэттью МакКонахи). Альфонсо заявил, что шутки про фотошоп и нейросети обесценивают работу Саши над собой. «Это всё чепуха, у меня есть сырые фото и видеоматериалы. Саша заслужил каждую похвалу за это преображение».
У Саши и Альфонсо было катастрофически мало времени — меньше месяца. Но зато у них был хороший старт: Коэн, может, и не был никогда качком, но он был в хорошей физической форме и не страдал от избытка веса. Да и гены у Саши неплохие — все его предки занимались спортом, отец играл в рэгби, а мать была профессиональной пловчихой. Сам Саша последние 14 лет занимался кикбоксингом. «У меня отличный тренер по кикбоксингу. Уверен, он может легко убить того, кто его как следует разозлит, так что я стараюсь платить ему вовремя. А во время пандемии, пока я жил в Австралии, я каждый день плавал в море — ничто так не бодрит, как мысль о возможном столкновении с акулой, пристрастившейся к кошерной пище», — пошутил актёр в интервью журналу.
Саша, проживший до 53 лет в полной уверенности, что тренировки в зале — многочасовое мероприятие, был искренне удивлён, что ему нужно выделять всего 25 минут времени, но ни в коем случае не пропускать ни дня. И вслед за физическим преображением последовало и ментальное: «Я теперь уверен, что 20-30 минут движения в день могут иметь реальное значение — и это то, что любой может встроить в свой распорядок дня, особенно знаменитости, у которых есть личные помощники, делающие за них всю скучную работу типа шоппинга и посещений похорон друзей. Так что никаких оправданий!», — резюмировал актёр.
В чарте шуток про Сашину трансформацию первое место заняли, конечно же, колкости про его недавний развод с Айлой Фишер: «Это не ИИ. Это развод», «Активирован режим «холостяк», «Развод ещё никогда не выглядел так хорошо», «После развода мужики готовы на всё, что угодно, лишь бы не ходить к психологу».
фото: Айла Фишер и Саша Барон Коэн
Реакция публики в соцсетях ничуть не обидела актёра, который в ответ сам выдал серию шуток про кризис среднего возраста и Оземпик. «Некоторые знаменитости принимают Оземпик, некоторые пользуются услугами частных поваров, а некоторые нанимают персональных тренеров. Я пользовался всем выше перечисленным». «Дебютирую в новом образе: Мужчина средних лет, заменивший пиво на протеиновые батончики…Тяжело переживаю кризис средних лет».
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