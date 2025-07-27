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«Нет, это не ИИ»: 53-летний Саша Барон Коэн похвастался результатами тренировок

27 июля
2025 год

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27 июля 2025
53-летний комик Саша Барон Коэн, которого все мы знаем как Бората в нелепом салатовом мэнкини, преобразился до неузнаваемости. Получив роль суперзлодея Мефисто в сериале «Железное сердце» (киновселенная Marvel), актёр по просьбе режиссёра дошёл до спортзала. И так у него хорошо пошли дела, что люди, увидевшие его подтянутый лоснящийся торс на обложке журнала "Men’s Fitness UK", просто не поверили, и решили, что это творчество нейросетей.

«Нет, это не ИИ»: 53-летний Саша Барон Коэн похвастался результатами тренировок

На защиту актёра встал его персональный тренер Альфонсо, который подтягивал ягодичные мышцы половине Голливуда (его номерок Саше дал Мэттью МакКонахи). Альфонсо заявил, что шутки про фотошоп и нейросети обесценивают работу Саши над собой. «Это всё чепуха, у меня есть сырые фото и видеоматериалы. Саша заслужил каждую похвалу за это преображение».

У Саши и Альфонсо было катастрофически мало времени — меньше месяца. Но зато у них был хороший старт: Коэн, может, и не был никогда качком, но он был в хорошей физической форме и не страдал от избытка веса. Да и гены у Саши неплохие — все его предки занимались спортом, отец играл в рэгби, а мать была профессиональной пловчихой. Сам Саша последние 14 лет занимался кикбоксингом. «У меня отличный тренер по кикбоксингу. Уверен, он может легко убить того, кто его как следует разозлит, так что я стараюсь платить ему вовремя. А во время пандемии, пока я жил в Австралии, я каждый день плавал в море — ничто так не бодрит, как мысль о возможном столкновении с акулой, пристрастившейся к кошерной пище», — пошутил актёр в интервью журналу.

«Нет, это не ИИ»: 53-летний Саша Барон Коэн похвастался результатами тренировок

Саша, проживший до 53 лет в полной уверенности, что тренировки в зале — многочасовое мероприятие, был искренне удивлён, что ему нужно выделять всего 25 минут времени, но ни в коем случае не пропускать ни дня. И вслед за физическим преображением последовало и ментальное: «Я теперь уверен, что 20-30 минут движения в день могут иметь реальное значение — и это то, что любой может встроить в свой распорядок дня, особенно знаменитости, у которых есть личные помощники, делающие за них всю скучную работу типа шоппинга и посещений похорон друзей. Так что никаких оправданий!», — резюмировал актёр.

«Нет, это не ИИ»: 53-летний Саша Барон Коэн похвастался результатами тренировок

В чарте шуток про Сашину трансформацию первое место заняли, конечно же, колкости про его недавний развод с Айлой Фишер: «Это не ИИ. Это развод», «Активирован режим «холостяк», «Развод ещё никогда не выглядел так хорошо», «После развода мужики готовы на всё, что угодно, лишь бы не ходить к психологу».

«Нет, это не ИИ»: 53-летний Саша Барон Коэн похвастался результатами тренировок
фото: Айла Фишер и Саша Барон Коэн

Реакция публики в соцсетях ничуть не обидела актёра, который в ответ сам выдал серию шуток про кризис среднего возраста и Оземпик. «Некоторые знаменитости принимают Оземпик, некоторые пользуются услугами частных поваров, а некоторые нанимают персональных тренеров. Я пользовался всем выше перечисленным». «Дебютирую в новом образе: Мужчина средних лет, заменивший пиво на протеиновые батончики…Тяжело переживаю кризис средних лет».
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«Нет, это не ИИ»: 53-летний Саша Барон Коэн похвастался результатами тренировок фотографии
«Нет, это не ИИ»: 53-летний Саша Барон Коэн похвастался результатами тренировок фотографии
«Нет, это не ИИ»: 53-летний Саша Барон Коэн похвастался результатами тренировок фотографии
«Нет, это не ИИ»: 53-летний Саша Барон Коэн похвастался результатами тренировок фотографии
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