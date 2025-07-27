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«Важно сделать выбор»: Константин Богомолов о тайно вернувшихся в Россию знакомых

27 июля
2025 год

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27 июля 2025
23 июля художественный руководитель Театра на Бронной, муж Ксении Собчак, режиссёр, мыслитель-публицист, анфан террибль и златоуст Константин Богомолов отпраздновал 50-летний юбилей. По случаю которого на канале «Россия 1» вышел 3-минутный комплиментарный сюжет об остросоциально-актуальном творчестве Константина и его твёрдой политической позиции.

«Важно сделать выбор»: Константин Богомолов о тайно вернувшихся в Россию знакомых

В начале июля Богомолов снова зажёг глаголом пятые точки думающей части российского населения, назвав последние 3 года удачей своего поколения. Выступая на молодёжном форуме «Территория смыслов» на тему добрых дел и благотворительности, режиссёр отметил разворот российского общества в сторону сущностных ценностей. «Думаю, то, что произошло три года назад радикально поменяло среду, в которой мы живем, и поставило каждого перед необходимостью ответить, а не уйти от ответа. Можно же прожить жизнь и не ответить ни на один вопрос. Это в определенной степени удача нашего поколения, что мы находимся в этом историческом периоде, который заставляет нас говорить о сущностном. Ценность мишуры, как бы она ни сверкала, резко упала. Глянец весь скукожился», — резюмировал Богомолов.

«Важно сделать выбор»: Константин Богомолов о тайно вернувшихся в Россию знакомых

В интервью для сюжета канала "Россия 1" режиссёр развил мысль, комментируя своё эссе об эмигрантах. «Мне хотелось поговорить о том, что мы начинаем жить в важном историческом отрезке. И важно сделать выбор: где ты, с кем ты и на какой почве ты стоишь».

«Важно сделать выбор»: Константин Богомолов о тайно вернувшихся в Россию знакомых

А также пробежался по Загнивающему Западу. «Я ведь там работал и всё это наблюдал: концентрацию тоталитарной атмосферы, навязывание определённых взглядов, которых ты должен придерживаться». Ну и конечно же, высказался об эмигрантах, многие из которых успели вернуться: «Бац, [во время спектакля] вижу в зале человека. «Батюшки, ты откуда?» «Ну я вот …» «А что так?» «Ну там всё ужасно. Нет. Там невозможно жить. В Москве всё так кипит. Такие интересные молодые имена. Только не пиши нигде, что я здесь».
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