Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Вульгарные позы и хорошие охваты: Саша Бортич опубликовала провокационную фотосессию

27 июля
2025 год

Лайфстайл >>
27 июля 2025
Переставшая скрывать роман с актёром Давидом Сократяном Саша Бортич вот буквально позавчера порадовала публику полноценной романтической фотосессией с новым возлюбленным. А сегодня актриса решила добавить нам всем немного перца с клубникой в ленту и опубликовала вторую часть фотосессии — дерзкую, где-то даже вызывающую, а местами иронично-вульгарную.

Вульгарные позы и хорошие охваты: Саша Бортич опубликовала провокационную фотосессию

Вульгарные позы и хорошие охваты: Саша Бортич опубликовала провокационную фотосессию

«Сказали, что охваты очень хорошие и надо срочно выкладывать вторую часть», — оправдывается Саша, попутно поблагодарив фотоателье за предоставление симпатичного партнёра для съёмки.

Вульгарные позы и хорошие охваты: Саша Бортич опубликовала провокационную фотосессию

Вульгарные позы и хорошие охваты: Саша Бортич опубликовала провокационную фотосессию
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Тульский парень   27.07.2025 - 17:20
Дурачество молодых людей. Информация явно не сильно необходимая. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Саша Бортич показала новые фото с Давидом Сократяном
Саша Бортич спровоцировала слухи о романе с Давидом Сократяном
Поиск по меткам
любовьсоцсети
персоны
Александра БортичДавид Сократян

фотографии >>
Вульгарные позы и хорошие охваты: Саша Бортич опубликовала провокационную фотосессию фотографии
Вульгарные позы и хорошие охваты: Саша Бортич опубликовала провокационную фотосессию фотографии
Вульгарные позы и хорошие охваты: Саша Бортич опубликовала провокационную фотосессию фотографии
Вульгарные позы и хорошие охваты: Саша Бортич опубликовала провокационную фотосессию фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Сметанин
26 июля ушёл из жизни артист Николай Сметанин.
Валерий Смирнов
23 июля ушёл из жизни актёр Валерий Смирнов.
Кирилл Датешидзе
23 июля ушёл из жизни актёр Кирилл Датешидзе.

День рождения >>

Анастасия Вознесенская
Ефим Каменецкий
Анна Кузминская
Сергей Лавыгин
Владимир Максимов
Марьяна Полтева
Фатима Реджаметова
Николай Черкасов
Яна Шивкова
Бурвиль
Николай Костер-Валдау
Джулиан Макмэхон
Пьер Массими
Джонатан Риз Майерс
Наум Шопов
Индиана Эванс
все родившиеся 27 июля >>

Афиша кино >>

Амели
драма, комедия, мелодрама
Франция, Германия, 2001
Банда аутсайдеров
драма, криминальный фильм, нуар (черный фильм), экранизация
Франция, 1964
Одно целое
научная фантастика, триллер
Австралия, США, 2025
Письма о любви
драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, Ирландия, 2024
Хорошенькая
драма
США, 2024
28 дней
драма, триллер
Италия, Бельгия, 2025
Мой папа — медведь
комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных
Россия, 2025
Рыжая Соня
боевик, приключения, фэнтези
США, 2025
Прогулка
мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2003
Герои анекдотов
комедия
Россия, 2025
Взвести курки
боевик, комедия
США, 2025
Без правил
драма, криминальный фильм
Великобритания, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram