Вульгарные позы и хорошие охваты: Саша Бортич опубликовала провокационную фотосессию

Переставшая скрывать роман
с актёром Давидом Сократяном Саша Бортич
вот буквально позавчера порадовала
публику полноценной романтической фотосессией с новым возлюбленным. А сегодня актриса решила добавить нам всем немного перца с клубникой в ленту и опубликовала вторую часть фотосессии — дерзкую, где-то даже вызывающую, а местами иронично-вульгарную.
«Сказали, что охваты очень хорошие и надо срочно выкладывать вторую часть»
, — оправдывается Саша, попутно поблагодарив фотоателье за предоставление симпатичного партнёра для съёмки.
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